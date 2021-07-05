***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2021 09:44
akanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde alınan tedbirleri kademeli olarak azaltmaya devam etmektedir.
Bu gelişmeler doğrultusunda,
Kapalı devre turizm faaliyetleri kapsamında olan Merit Park Hotel ve Merit Royal / Premium Hotel'de,
"Kapalı Devre Turizm" faaliyetlerinin süresi 4 Gece 5 Gün olarak devam etmekte olup, yine bu doğrultuda kullanılacak olan Charter sefer sayısı haftalık azami 11'den 14'e yükseltilmiştir. Charter seferler ile ülkeye gelip 5 günden fazla kalacak kişiler 5. gün testlerini yinelemeleri kaydı ile kalış sürelerini uzatılabileceklerdir. Kapalı otel turizmine girmek isteyen ve tarifeli uçak ile gelecek çift aşılı kişilerin el bilekliği ile kapalı otel turizmi yapan otellere gidebileceklerdir. Kurban Bayramı dolayısı ile düzenlenmesi talep edilen ek charter seferler Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabi olacaktır.
Kapalı devre turizm faaliyetleri kapsamında olmayan Merit Crystal Cove Hotel, Merit Cyprus Garden Hotel, Merit Lefkoşa Hotel, Merit Liman Hotel'de:
İkinci doz aşısını yaptırmış veya Covid-19'u son 6 ay içerisinde geçirmiş olan misafirlerimiz için 72 saat içinde alınmış tek negatif PCR sonucu ile tarifeli uçuşlarla konaklama günü sınırlaması olmaksızın KKTC'ye gelişler başlamıştır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946032
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