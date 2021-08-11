***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2021 14:10
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli duyurusu ve söz konusu duyuruya ilişkin 25.07.2016 tarihli ek açıklaması çerçevesinde geri alımını gerçekleştirdiğimiz, sermayemizin %10'unu aşan payların elden çıkarılması için itfa süresi 31.12.2021 olacak şekilde ek süre talebinde bulunulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 7/103 sayılı toplantısında alınan karar ile ek süre talebimiz kabul edilmiştir.
2020 yılı ve devamında tüm dünyayı etkisi altına alan salgınının yaratmış olduğu olumsuzluklar, şirketimizin geri alınan paylarının miktarının yüksek olması ve bulunduğumuz piyasa şartları içinde kısa vadede elden çıkarmanın mümkün olmaması sebebiyle 31.12.2021 olan itfa süresinin yeniden değerlendirilmesi ve 31.12.2022 olacak şekilde ikinci defa ek süre verilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957257
BIST
16:071.441
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 30,38
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.441
En Düşük
1.420
16:078,5792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0457
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
16:0710,0891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0492
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
16:07482,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,21
|Açılış
|: 482,53
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler16:05
|VKFYO
|6,82
|27.660.071
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|91.490.484
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.793.923
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|148.653.342
|% 9,94
|
|MARKA
|5,56
|3.926.305
|% 9,88
|
|IDGYO
|3,27
|30.595.431
|% -9,92
|
|FADE
|8,75
|134.868.656
|% -9,04
|
|SELGD
|6,26
|34.988.340
|% -7,67
|
|KUYAS
|2,55
|33.178.357
|% -7,61
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,21
|1.197.448.206
|% 2,91
|
|KRDMD
|8,11
|944.526.794
|% 2,92
|
|TUPRS
|98,45
|845.902.183
|% 2,02
|
|EREGL
|19,66
|608.984.259
|% 3,09
|
|YKBNK
|2,50
|581.517.581
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,50
|581.517.581
|% 3,31
|
|GARAN
|9,21
|1.197.448.206
|% 2,91
|
|KRDMD
|8,11
|944.526.794
|% 2,92
|
|GLYHO
|2,23
|169.023.292
|% -2,19
|
|PETKM
|5,95
|426.322.840
|% 3,12
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5762
|8,5792
|% -0,53
|
|Euro
|10,0781
|10,0891
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,8333
|11,8926
|% -0,75
|
|Frank
|9,2571
|9,3129
|% -0,66
|
|Riyal
|2,2790
|2,2904
|% -0,60
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-2,86
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-20,00
|
|Tam
|3.186
|3.266
|-21,82
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|-10,19
|
|Çeyrek
|773
|790
|-5,09
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,34
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,33
|71,33
|-0,11
|
Seans Raporu
16:05
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16:19VKING
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, KCHOL, YKBNK
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16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 56 artarak (% 2.29 ) 1, 274
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, VAKFN, VKFYO, MARKA, DOBUR, VKING