***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli duyurusu ve söz konusu duyuruya ilişkin 25.07.2016 tarihli ek açıklaması çerçevesinde geri alımını gerçekleştirdiğimiz, sermayemizin %10'unu aşan payların elden çıkarılması için itfa süresi 31.12.2021 olacak şekilde ek süre talebinde bulunulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 7/103 sayılı toplantısında alınan karar ile ek süre talebimiz kabul edilmiştir.2020 yılı ve devamında tüm dünyayı etkisi altına alan salgınının yaratmış olduğu olumsuzluklar, şirketimizin geri alınan paylarının miktarının yüksek olması ve bulunduğumuz piyasa şartları içinde kısa vadede elden çıkarmanın mümkün olmaması sebebiyle 31.12.2021 olan itfa süresinin yeniden değerlendirilmesi ve 31.12.2022 olacak şekilde ikinci defa ek süre verilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957257BIST