Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.08.2021 14:10



***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli duyurusu ve söz konusu duyuruya ilişkin 25.07.2016 tarihli ek açıklaması çerçevesinde geri alımını gerçekleştirdiğimiz, sermayemizin %10'unu aşan payların elden çıkarılması için itfa süresi 31.12.2021 olacak şekilde ek süre talebinde bulunulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 7/103 sayılı toplantısında alınan karar ile ek süre talebimiz kabul edilmiştir.
 
2020 yılı ve devamında tüm dünyayı etkisi altına alan salgınının yaratmış olduğu olumsuzluklar, şirketimizin geri alınan paylarının miktarının yüksek olması ve bulunduğumuz piyasa şartları içinde kısa vadede elden çıkarmanın mümkün olmaması sebebiyle 31.12.2021 olan itfa süresinin yeniden değerlendirilmesi ve 31.12.2022 olacak şekilde ikinci defa ek süre verilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957257


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:071.441
Değişim :  2,15% |  30,38
Açılış :  1.420  
Önceki Kapanış :  1.411  
En Yüksek
1.441 En Düşük
1.420
BIST En Aktif Hisseler16:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 6,82 27.660.071 % 10,00  
MIPAZ 4,63 91.490.484 % 9,98  
DOBUR 19,61 3.793.923 % 9,98  
VAKFN 8,96 148.653.342 % 9,94  
MARKA 5,56 3.926.305 % 9,88  
daha fazla
16:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5762 8,5792 % -0,53  
Euro 10,0781 10,0891 % -0,49  
Sterlin 11,8333 11,8926 % -0,75  
Frank 9,2571 9,3129 % -0,66  
Riyal 2,2790 2,2904 % -0,60  
daha fazla
16:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.749 -2,86  
Altın Gr. 482 482 -3,95  
Cumhuriyet 3.203 3.251 -20,00  
Tam 3.186 3.266 -21,82  
Yarım 1.540 1.580 -10,19  
Çeyrek 773 790 -5,09  
Gümüş.Ons 23,32 23,34 -0,21  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,10  
B. Petrol 71,33 71,33 -0,11  
Seans Raporu 16:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru