***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2021 22:53
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Muğla ili, Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas Projesi kapsamında, "Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi" Net Şirketler Grubu ile Ağaoğlu Şirketler Grubu arasında 2006 yılında imzalamıştır.
Bu sözleşme kapsamında, Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun 2014 yılı Temmuz ayında grubumuza yaptığı bilgilendirme ile Milas Projesi hakkında bazı bilgiler verilmiş ve devamında Çevre Etki Değerlendirmesi Raporunun (ÇED) hazırlandığı ve onay beklendiği açıklanmıştır. Bu bilgi 24.07.2014 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.
Bu defa, Ağaoğlu Şirketler Grubu söz konusu raporla ilgili olarak, ÇED Olumlu Belgesi'nin verildiğini bildirmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960331
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