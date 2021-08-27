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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.08.2021 13:29



***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli duyurusu ve söz konusu duyuruya ilişkin 25.07.2016 tarihli ek açıklaması çerçevesinde geri alımını gerçekleştirdiğimiz, sermayemizin %10'unu aşan payların elden çıkarılması için itfa süresi 31.12.2021 olacak şekilde ek süre talebinde bulunulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 7/103 sayılı toplantısında alınan karar ile ek süre talebimiz kabul edilmiştir.
2020 yılı içinde yaşanılan olumsuzluklar neticesinde, şirketimiz 31.12.2021 olan itfa süresinin yeniden değerlendirilmesi ve yeni itfa süresinin 31.12.2022 olacak şekilde ikinci defa ek süre verilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.08.2021 tarihinde başvuru talebinde bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1301 sayılı toplantısında alınan karar ile ikinci defa istemiş olduğumuz ek süre talebimiz olumsuz karşılanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 7/103 sayılı toplantısına istinaden, şirketimize 31.12.2021 tarihine kadar vermiş olduğu itfa süresi sonuna kadar, sermayemizin %10'unu aşan paylardan 156.601.526 TL karşılığı nominal payların nitelikli yatırımcılara Toptan Pazar'da satılması yönündeki irademiz devam etmektedir. Satış işleminin 31.12.2021 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960757


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