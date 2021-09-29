***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2021 16:28
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Muğla ili, Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas Projesi kapsamında, "Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi" Net Şirketler Grubu ile Ağaoğlu Şirketler Grubu arasında 2006 yılında imzalanmıştır.
Ağaoğlu'na 2006 yılında, brüt gelirlerinden %19 pay almak üzere hasılat payı anlaşması yaparak devrettiğimiz araziler için, çok büyük emek vermiş Net Holding A.Ş. Eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Gazeteci Sn. Can Pulak'ın yazısı ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965731
BIST
16:311.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:318,8774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0071
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,8878
En Düşük
8,8287
16:3110,3378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0398
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4068
En Düşük
10,2934
16:31495,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,75
|Açılış
|: 495,17
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:31
|DOBUR
|22,90
|1.548.184
|% 9,99
|
|MANAS
|17,29
|40.756.630
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.472.290
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.367.706
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.401.599
|% -9,98
|
|GARFA
|12,88
|7.241.706
|% -9,93
|
|ORCAY
|17,42
|305.019.263
|% -8,56
|
|DIRIT
|3,80
|665.107
|% -8,21
|
|GARAN
|9,03
|1.171.103.618
|% 2,15
|
|THYAO
|13,83
|972.027.210
|% 0,36
|
|KOZAL
|96,45
|443.450.156
|% 2,23
|
|TUPRS
|111,80
|415.950.413
|% -0,97
|
|SISE
|8,09
|413.580.852
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,37
|334.872.874
|% 1,28
|
|GARAN
|9,03
|1.171.103.618
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,79
|132.864.204
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,22
|369.628.820
|% 0,97
|
|THYAO
|13,83
|972.027.210
|% 0,36
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8751
|8,8774
|% 0,08
|
|Euro
|10,3305
|10,3378
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,8936
|11,9533
|% -0,60
|
|Frank
|9,4897
|9,5469
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3565
|2,3683
|% 0,00
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|4,88
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|1,00
|
|Tam
|3.260
|3.342
|3,42
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|1,66
|
|Çeyrek
|790
|808
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,17
|
|B. Petrol
|77,67
|77,67
|-0,68
|
Seans Raporu
16:31
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16:41FRIGO
Yüzde 8.98 oranında artışla 24.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 008, 288 adet işlem
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Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 9, 147.00 milyon TL de
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16:40YUNSA
Yüzde 4.28 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 645, 513 adet işlem
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16:38DOBUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 423 adet işlem
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16:36YUNSA
Yüzde 4.56 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 066 adet işlem