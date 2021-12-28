***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2021 10:01
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
144.799.536 TL nominal değerli kendi paylarımızın blok satış işleminde, Baz fiyat değerinin 5,83 TL olarak değişmesi sonucu, 27.12.2021 tarihi itibariyle kamuya duyurduğumuz, bu işlemden elde edilecek satış karı rakamı, 496.709.776 TL olarak yukarı revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986519
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -46,65
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8450
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 0,2952
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,9859
En Düşük
11,4819
18:0513,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,3190
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,5579
En Düşük
13,0195
18:05689,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 15,13
|Açılış
|: 689,38
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8078
|11,8301
|% 2,43
|
|Euro
|13,3576
|13,4226
|% 2,61
|
|Sterlin
|15,8602
|15,9398
|% 2,29
|
|Frank
|12,8617
|12,9392
|% 2,39
|
|Riyal
|3,1457
|3,1615
|% 2,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-6,82
|
|Altın Gr.
|690
|690
|15,50
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,78
|8,79
|0,20
|
|B. Petrol
|78,64
|78,64
|0,42
|