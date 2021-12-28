***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar144.799.536 TL nominal değerli kendi paylarımızın blok satış işleminde, Baz fiyat değerinin 5,83 TL olarak değişmesi sonucu, 27.12.2021 tarihi itibariyle kamuya duyurduğumuz, bu işlemden elde edilecek satış karı rakamı, 496.709.776 TL olarak yukarı revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986519BIST