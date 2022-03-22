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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.03.2022 15:20
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bilindiği üzere, Muğla ili, Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas Projesi kapsamında, "Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi" Net Şirketler Grubu ile Ağaoğlu Şirketler Grubu arasında 2006 yılında imzalanmıştır. Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından bu proje kapsamında, 22.03.2022 (Bugün) tarihinde kamuoyuna bir basın açıklaması yapılmıştır. Söz konusu açıklama ektedir. Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011959


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