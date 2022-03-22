***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2022 15:20
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Muğla ili, Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas Projesi kapsamında, "Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi" Net Şirketler Grubu ile Ağaoğlu Şirketler Grubu arasında 2006 yılında imzalanmıştır. Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından bu proje kapsamında, 22.03.2022 (Bugün) tarihinde kamuoyuna bir basın açıklaması yapılmıştır. Söz konusu açıklama ektedir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011959
BIST
15:072.170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,48
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
15:0714,8116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0150
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
15:0716,3396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
15:07918,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,43
|Açılış
|: 918,51
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler15:04
|ENSRI
|15,40
|1.545.144
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|21.305.629
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|47.931.037
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,14
|37.510.415
|% 9,46
|
|ALKA
|26,24
|20.800.734
|% 8,88
|
|PKENT
|287,30
|128.697.419
|% -9,82
|
|AYEN
|11,94
|87.050.658
|% -9,61
|
|SANEL
|7,14
|6.580.244
|% -5,93
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|KRSTL
|5,99
|2.789.568
|% -4,16
|
|EREGL
|33,32
|2.885.562.202
|% 4,68
|
|THYAO
|28,38
|2.706.654.291
|% 1,65
|
|KRDMD
|15,19
|2.053.159.909
|% 0,86
|
|GARAN
|11,90
|1.167.218.102
|% 0,59
|
|SISE
|14,24
|765.084.886
|% 0,99
|
|ODAS
|1,65
|257.699.901
|% 1,85
|
|KRDMD
|15,19
|2.053.159.909
|% 0,86
|
|DOHOL
|3,64
|395.564.422
|% 1,39
|
|GARAN
|11,90
|1.167.218.102
|% 0,59
|
|THYAO
|28,38
|2.706.654.291
|% 1,65
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8105
|14,8175
|% -0,06
|
|Euro
|16,3250
|16,3414
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,5473
|19,6453
|% 0,41
|
|Frank
|15,8165
|15,9118
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9393
|3,9591
|% -0,04
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-8,44
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-21,00
|
|Tam
|6.063
|6.214
|-22,24
|
|Yarım
|2.931
|3.006
|-10,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-5,38
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,15
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19AYEN
Yüzde -9.61 oranında düşüşle 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 040, 144 adet işlem
-
15:18ISDMR
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 27.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 001, 577 adet işlem
-
15:17ISDMR
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 994, 270 adet işlem
-
15:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 67 kaybederek (% -0.68 ) 2, 420
-
15:15XU100
Endeks 2, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 20, 785.00 milyon TL de