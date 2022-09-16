***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2022 16:55
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son günlerde şirketimiz paylarında gerçekleşen fiyat hareketliliklerine yönelik olarak, yatırımcılarımızdan gelen yoğun soru ve taleplere istinaden şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını kamuoyuna bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063587
BIST
17:563.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,79
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:5618,2860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:5618,3443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0792
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
17:56985,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,05
|Açılış
|: 986,19
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:56
|SARKY
|19,14
|122.573.273
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,09
|35.406.227
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.330.050
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|74.138.912
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.442.607
|% 9,97
|
|VAKBN
|10,39
|77.350.734
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|61.255.712
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|2.689.451.314
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.505.672
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,15
|7.251.253.329
|% -4,93
|
|ISCTR
|8,83
|6.267.121.707
|% -3,60
|
|YKBNK
|7,28
|5.942.946.069
|% 2,82
|
|ASELS
|33,80
|5.870.035.974
|% -0,18
|
|GARAN
|21,74
|4.688.898.689
|% -9,27
|
|YKBNK
|7,28
|5.942.946.069
|% 2,82
|
|ISCTR
|8,83
|6.267.121.707
|% -3,60
|
|EKGYO
|4,37
|2.838.131.670
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,15
|7.251.253.329
|% -4,93
|
|HALKB
|9,94
|2.689.451.314
|% -9,96
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2785
|18,2860
|% 0,11
|
|Euro
|18,3331
|18,3443
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,8633
|20,9679
|% -0,13
|
|Frank
|18,9340
|19,0481
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8508
|4,8751
|% 0,04
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|12,48
|
|Altın Gr.
|987
|987
|8,72
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.695
|6.773
|61,00
|
|Yarım
|3.262
|3.311
|30,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,17
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|0,80
|
Seans Raporu
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO