***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon günlerde şirketimiz paylarında gerçekleşen fiyat hareketliliklerine yönelik olarak, yatırımcılarımızdan gelen yoğun soru ve taleplere istinaden şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını kamuoyuna bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063587BIST