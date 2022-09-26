***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörümüz Sayın Hande Tibuk'un 25.09.2022 tarihli Kıbrıs Diyalog Gazetesi'ne yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir:"Kuzey Kıbrıs'ın haksız izolasyona maruz kalması ulaşımı da yıllardır çok ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Ulaşımın gelişmesi hem ticaretin hem turizmin kısaca tüm ekonomik aktivitenin gelişmesi için elzemdir. Adamıza ne kadar çok havayolu uçuş düzenlerse ada ekonomisi de o kadar hızlı gelişir. Mavi Gök Havacılık'ın Kuzey Kıbrıs'a 15 Kasım'da düzenlemeye başlayacağı seferlerin Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik gelişimi için çok değerli olduğunu düşünüyoruz.Net Holding olarak 48 yılı geride bıraktık, birçok turizm yatırımının lideri olmanın getirdiği tecrübe ile havayolu yatırımının da çok ağır ve riskinin yüksek olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle Kuzey Kıbrıs'ın gelişimi için bugüne kadar olduğu gibi biz de elimizi taşın altına koyuyoruz ve Mavi Gök Havacılık ile %10 hisse almak için görüşmelere başladığımızı kamuoyuna bildiririz."Net Holding 1989 yılında kurulan Pegasus Havayollarının ortakları arasında yer almış ve 1990 yılında Rus Aeroflot havayolları ve Türk iş adamları ile Greenair'i kurmuş ancak aynı sene başlayan 1. Körfez savaşının turizm aktivitelerini askıya alması nedeniyle bu ortaklıklardan çıkmıştır. Kuzey Kıbrıs'a 1996 yılında başlayan yatırımlarını son 10 yılda hızlandıran Net Holding, Merit markası altında Kıbrıs'ta sekiz otel ve altı casino işletmektedir.https://www.diyaloggazetesi.com/kibris/onemli-girisim-3-h96305.htmlhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065071BIST