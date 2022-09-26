***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 09:38
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörümüz Sayın Hande Tibuk'un 25.09.2022 tarihli Kıbrıs Diyalog Gazetesi'ne yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir:
"Kuzey Kıbrıs'ın haksız izolasyona maruz kalması ulaşımı da yıllardır çok ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Ulaşımın gelişmesi hem ticaretin hem turizmin kısaca tüm ekonomik aktivitenin gelişmesi için elzemdir. Adamıza ne kadar çok havayolu uçuş düzenlerse ada ekonomisi de o kadar hızlı gelişir. Mavi Gök Havacılık'ın Kuzey Kıbrıs'a 15 Kasım'da düzenlemeye başlayacağı seferlerin Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik gelişimi için çok değerli olduğunu düşünüyoruz.
Net Holding olarak 48 yılı geride bıraktık, birçok turizm yatırımının lideri olmanın getirdiği tecrübe ile havayolu yatırımının da çok ağır ve riskinin yüksek olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle Kuzey Kıbrıs'ın gelişimi için bugüne kadar olduğu gibi biz de elimizi taşın altına koyuyoruz ve Mavi Gök Havacılık ile %10 hisse almak için görüşmelere başladığımızı kamuoyuna bildiririz."
Net Holding 1989 yılında kurulan Pegasus Havayollarının ortakları arasında yer almış ve 1990 yılında Rus Aeroflot havayolları ve Türk iş adamları ile Greenair'i kurmuş ancak aynı sene başlayan 1. Körfez savaşının turizm aktivitelerini askıya alması nedeniyle bu ortaklıklardan çıkmıştır. Kuzey Kıbrıs'a 1996 yılında başlayan yatırımlarını son 10 yılda hızlandıran Net Holding, Merit markası altında Kıbrıs'ta sekiz otel ve altı casino işletmektedir.
https://www.diyaloggazetesi.com/kibris/onemli-girisim-3-h96305.html
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065071
BIST
12:073.296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 35,47
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.297
En Düşük
3.265
12:0718,4830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
12:0717,8098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0756
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
12:07971,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,64
|Açılış
|: 971,64
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler12:04
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|132.932.078
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|94.991.354
|% 9,95
|
|KONTR
|57,45
|267.567.789
|% 8,70
|
|DITAS
|27,82
|13.137.808
|% 6,35
|
|ISGYO
|8,19
|7.282.425
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|845.844
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|13.093.629
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,11
|755.022.104
|% -7,46
|
|ZOREN
|3,96
|573.939.704
|% -6,82
|
|TSKB
|2,51
|1.723.247.989
|% -4,20
|
|SASA
|67,70
|1.687.986.273
|% 2,03
|
|THYAO
|70,40
|1.401.699.141
|% 1,44
|
|YKBNK
|7,22
|1.314.941.424
|% 4,18
|
|GARAN
|19,53
|1.075.613.274
|% 1,35
|
|TSKB
|2,51
|1.723.247.989
|% -4,20
|
|SKBNK
|2,11
|755.022.104
|% -7,46
|
|EKGYO
|4,01
|787.195.012
|% 2,04
|
|YKBNK
|7,22
|1.314.941.424
|% 4,18
|
|ZOREN
|3,96
|573.939.704
|% -6,82
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4680
|18,4885
|% 0,07
|
|Euro
|17,7919
|17,8086
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,9116
|20,0114
|% 1,26
|
|Frank
|18,6604
|18,7728
|% 0,83
|
|Riyal
|4,8976
|4,9221
|% 0,10
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|12,77
|
|Altın Gr.
|972
|972
|8,75
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.605
|6.687
|8,00
|
|Yarım
|3.214
|3.269
|1,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,62
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,17
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|1,42
|
Seans Raporu
12:04
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-
12:19YKBNK
Yüzde 4.33 oranında artışla 7.23 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 348, 503 adet işlem
-
12:18YKBNK
Yüzde 4.18 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 904, 321 adet işlem
-
12:16TMPOL
Yüzde 5.35 oranında artışla 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 957, 645 adet işlem
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 4 artarak (% 1.46 ) 3, 584
-
12:15XU100
Endeks 3, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 23, 123.00 milyon TL de