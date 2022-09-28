***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2022 09:40
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.09.2022 tarihinde yaptığımız açıklamamızda
Şirketimiz Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörümüz Sayın Hande Tibuk'un 25.09.2022 tarihli Kıbrıs Diyalog Gazetesi'ne yaptığı açıklamada belirttiği üzere Mavi Gök Havacılık ile %10 hisse almak için görüşmelere başladığımızı kamuoyuna açıklamıştık.
Yaptığımız açıklamanın kamuoyu nezdinde yanlış anlaşılmaya neden olduğu anlaşılmış, bu düzeltme açıklaması gerekli olmuştur.
Net Holding, KKTC'de kurulu olan Mavi Gök Havacılık Şirketi ile yine KKTC'de kurulacak Mavi Girne Havacılık girişiminde %10 ortak olarak yer alma konusunda görüşmelere başlamıştır.
Türkiye'de kurulu olan Mavi Gök Havacılık ile ilgili olarak Net Holding'in herhangi bir iş birliği girişimi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065561
BIST
10:283.254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -12,01
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.267
En Düşük
3.242
10:2818,5011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0526
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5011
En Düşük
18,4132
10:2817,7364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0465
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,7394
En Düşük
17,6326
10:28961,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,16
|Açılış
|: 961,75
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler10:26
|KMPUR
|63,80
|104.469.066
|% 10,00
|
|ARASE
|133,10
|59.816.396
|% 9,19
|
|ALKIM
|34,26
|58.890.872
|% 8,42
|
|HKTM
|42,00
|20.935.979
|% 8,30
|
|CANTE
|117,50
|35.301.408
|% 7,70
|
|LIDFA
|4,66
|5.170.332
|% -32,46
|
|ULUFA
|5,19
|1.075.612
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|4.722.765
|% -9,89
|
|EGSER
|29,04
|24.655.070
|% -9,25
|
|SKBNK
|1,93
|176.649.573
|% -6,31
|
|THYAO
|70,35
|423.351.054
|% -0,92
|
|SASA
|68,30
|413.125.330
|% -1,01
|
|EKGYO
|4,00
|327.962.601
|% 0,50
|
|GARAN
|19,62
|263.132.666
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,60
|228.847.860
|% -1,86
|
|SKBNK
|1,93
|176.649.573
|% -6,31
|
|EKGYO
|4,00
|327.962.601
|% 0,50
|
|ZOREN
|3,60
|132.169.130
|% -6,01
|
|TSKB
|2,40
|80.307.974
|% -5,14
|
|YKBNK
|7,22
|202.073.063
|% -0,28
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4921
|18,4968
|% 0,26
|
|Euro
|17,6927
|17,7163
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,6758
|19,7745
|% -0,28
|
|Frank
|18,5323
|18,6439
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8978
|4,9223
|% 0,22
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|-12,12
|
|Altın Gr.
|961
|961
|-5,02
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.545
|6.632
|-44,00
|
|Yarım
|3.184
|3.242
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.621
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,21
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|-1,59
|