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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.09.2022 09:40
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

26.09.2022 tarihinde yaptığımız açıklamamızda
Şirketimiz Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörümüz Sayın Hande Tibuk'un 25.09.2022 tarihli Kıbrıs Diyalog Gazetesi'ne yaptığı açıklamada belirttiği üzere Mavi Gök Havacılık ile %10 hisse almak için görüşmelere başladığımızı kamuoyuna açıklamıştık.
Yaptığımız açıklamanın kamuoyu nezdinde yanlış anlaşılmaya neden olduğu anlaşılmış, bu düzeltme açıklaması gerekli olmuştur.
Net Holding, KKTC'de kurulu olan Mavi Gök Havacılık Şirketi ile yine KKTC'de kurulacak Mavi Girne Havacılık girişiminde %10 ortak olarak yer alma konusunda görüşmelere başlamıştır.
        
Türkiye'de kurulu olan Mavi Gök Havacılık ile ilgili olarak Net Holding'in herhangi bir iş birliği girişimi bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065561


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KMPUR 63,80 104.469.066 % 10,00  
ARASE 133,10 59.816.396 % 9,19  
ALKIM 34,26 58.890.872 % 8,42  
HKTM 42,00 20.935.979 % 8,30  
CANTE 117,50 35.301.408 % 7,70  
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Dolar 18,4921 18,4968 % 0,26  
Euro 17,6927 17,7163 % 0,15  
Sterlin 19,6758 19,7745 % -0,28  
Frank 18,5323 18,6439 % 0,11  
Riyal 4,8978 4,9223 % 0,22  
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10:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.617 1.617 -12,12  
Altın Gr. 961 961 -5,02  
Cumhuriyet 6.572 6.672 -37,00  
Tam 6.545 6.632 -44,00  
Yarım 3.184 3.242 -21,00  
Çeyrek 1.597 1.621 -11,00  
Gümüş.Ons 18,02 18,05 -0,35  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 -0,21  
B. Petrol 83,28 83,28 -1,59  
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