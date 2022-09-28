***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.09.2022 tarihinde yaptığımız açıklamamızdaŞirketimiz Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörümüz Sayın Hande Tibuk'un 25.09.2022 tarihli Kıbrıs Diyalog Gazetesi'ne yaptığı açıklamada belirttiği üzere Mavi Gök Havacılık ile %10 hisse almak için görüşmelere başladığımızı kamuoyuna açıklamıştık.Yaptığımız açıklamanın kamuoyu nezdinde yanlış anlaşılmaya neden olduğu anlaşılmış, bu düzeltme açıklaması gerekli olmuştur.Net Holding, KKTC'de kurulu olan Mavi Gök Havacılık Şirketi ile yine KKTC'de kurulacak Mavi Girne Havacılık girişiminde %10 ortak olarak yer alma konusunda görüşmelere başlamıştır.Türkiye'de kurulu olan Mavi Gök Havacılık ile ilgili olarak Net Holding'in herhangi bir iş birliği girişimi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065561BIST