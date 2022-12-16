***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"ne ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında, şirket yönetim kurulumuzun 22.07.2016, 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017 ve 13.08.2018 tarihli toplantılarında almış olduğu kararlar doğrultusunda, geri alınan paylarının nominal bedeli bugün itibarıyla toplam 89.434.833,98 nominal adet karşılığı 89.434.833,98 TL'dir. Bu tutar 563.875.937 TL olan sermayemizin %15,86'sına denk gelmektedir. Sahip olduğumuz kendi paylarımızın içerisinde tebliğe aykırılık gösteren ve sermayemizin %10'u aşan tutar 33.047.240,28 TL'dir. Tebliğ'e aykırılık gösteren toplam 33.047.240,28 TL tutarındaki kendi paylarımızın elde tutma süresi 18.033.149,28 TL tutarındaki kısmı 2023 yılı içerisinde, 14.694.091,00 TL tutarındaki kısmı 2024 yılı içerisinde, 320.000,00 TL tutarındaki kısmı ise 2025 yılı içerisinde, değişik tarihlerde dolacaktır. Sadece 2020 yılında alınan ve elde tutma süresi 2023 yılı içinde, değişik tarihlerde dolacak olan 18.033.149,28 TL nominal bedelli payların itfa süresinin tek tarihe taşınmak suretiyle 31.12.2024 olacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ek süre talep edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088159BIST