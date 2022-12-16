***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2022 18:40
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"ne ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında, şirket yönetim kurulumuzun 22.07.2016, 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017 ve 13.08.2018 tarihli toplantılarında almış olduğu kararlar doğrultusunda, geri alınan paylarının nominal bedeli bugün itibarıyla toplam 89.434.833,98 nominal adet karşılığı 89.434.833,98 TL'dir. Bu tutar 563.875.937 TL olan sermayemizin %15,86'sına denk gelmektedir. Sahip olduğumuz kendi paylarımızın içerisinde tebliğe aykırılık gösteren ve sermayemizin %10'u aşan tutar 33.047.240,28 TL'dir. Tebliğ'e aykırılık gösteren toplam 33.047.240,28 TL tutarındaki kendi paylarımızın elde tutma süresi 18.033.149,28 TL tutarındaki kısmı 2023 yılı içerisinde, 14.694.091,00 TL tutarındaki kısmı 2024 yılı içerisinde, 320.000,00 TL tutarındaki kısmı ise 2025 yılı içerisinde, değişik tarihlerde dolacaktır. Sadece 2020 yılında alınan ve elde tutma süresi 2023 yılı içinde, değişik tarihlerde dolacak olan 18.033.149,28 TL nominal bedelli payların itfa süresinin tek tarihe taşınmak suretiyle 31.12.2024 olacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ek süre talep edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088159
BIST
17:595.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,47
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,7958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0262
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7800
17:591.070,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,64
|Açılış
|: 1.071,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.075,31
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|26.523.957
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.862.918
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|ATEKS
|122,40
|61.193.060
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|4.751.242
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|1.048.937.124
|% -9,99
|
|ALFAS
|287,60
|330.868.764
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|168.716.192
|% -9,98
|
|COSMO
|80,05
|4.849.289
|% -9,96
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|THYAO
|139,30
|7.068.350.765
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|AKBNK
|18,65
|5.284.909.518
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,22
|5.050.980.318
|% 4,31
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6368
|18,6479
|% 0,02
|
|Euro
|19,7836
|19,7958
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5931
|22,7064
|% -0,19
|
|Frank
|19,9423
|20,0624
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9408
|4,9656
|% -0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|13,11
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|7,76
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.239
|7.296
|38,00
|
|Yarım
|3.506
|3.567
|19,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.783
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,88
|0,04
|
|B. Petrol
|79,05
|79,05
|-2,16
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de