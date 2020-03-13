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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

13.03.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimizin kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak,   Yönetim Kurulumuzun 26.07.2016, 22.12.2016 ve 25.09.2017 tarihinde almış olduğu kararlarına ilave olarak alınan 13.08.2018 tarihli kararı gereğince 13.03.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,44 - 1,52 TL fiyat aralığından 403.231 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13.03.2020 tarihi itibariyle %35,28 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/03/2020 403.231 0 403.231 198.559.191,98 198.962.422,98 % 35,21 % 35,21 % 35,28 % 35,28




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828918


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 5,72 822.878 % 10,00  
VESTL 9,90 41.754.536 % 10,00  
YGYO 0,44 16.037.094 % 10,00  
GUSGR 1,87 62.441.876 % 10,00  
ISBTR 31.322,30 1.986.915 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8158 7,8550 % -1,20  
Frank 6,6005 6,6403 % -0,94  
Riyal 1,6797 1,6882 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.535 1.536 -41,44  
Altın Gr. 315 315 -5,36  
Cumhuriyet 2.130 2.162 10,00  
Tam 2.105 2.159 -8,76  
Yarım 1.018 1.044 -4,24  
Çeyrek 510 522 -2,12  
Gümüş.Ons 14,75 14,78 -1,06  
Gümüş Gr. 3,01 3,02 -0,20  
B. Petrol 33,20 33,20 -0,02  
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