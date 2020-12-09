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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

09.12.2020 18:31



***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimizin kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak,   Yönetim Kurulumuzun 26.07.2016, 22.12.2016 ve 25.09.2017 tarihinde almış olduğu kararlarına ilave olarak alınan 13.08.2018 tarihli kararı gereğince 09.12.2020  tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,20 - 3,23 TL fiyat aralığından
500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 09.12.2020 tarihi itibariyle %39,20 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/12/2020 500.000 0 500.000 220.521.278,98 221.021.278,98 % 39,11 % 39,11 % 39,2 % 39,2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892481


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CASA 126,50 1.608.034 % 10,00  
AKFGY 4,73 26.835.264 % 10,00  
SNPAM 23,12 14.810.936 % 9,99  
TKNSA 14,11 88.835.978 % 9,98  
BERA 18,07 88.085.122 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8295 7,8344 % 0,20  
Euro 9,4583 9,4642 % -0,05  
Sterlin 10,4475 10,4999 % 0,36  
Frank 8,7552 8,8080 % -0,03  
Riyal 2,0793 2,0898 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 -22,34  
Altın Gr. 464 465 -5,58  
Cumhuriyet 3.094 3.141 -24,00  
Tam 3.078 3.155 -25,20  
Yarım 1.488 1.526 -12,19  
Çeyrek 746 763 -6,10  
Gümüş.Ons 24,12 24,15 -0,43  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 -0,11  
B. Petrol 48,72 48,72 -0,12  
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