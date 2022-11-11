***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2022 18:50
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/01/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin kendi paylarının satımı ile ilgili olarak, 11.11.2022 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,31 – 15,23 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı 0 TL alış işlemi ve/veya 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 11.11.2022 tarihi itibariyle %15,99 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/11/2022 0 2.000.000 2.000.000 92.135.833,98 90.135.833,98 % 16,34 % 16,34 % 15,99 % 15,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079619
BIST
18:054.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,57
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
18:0518,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
18:0519,1942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,3424
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1964
En Düşük
18,8141
18:051.051,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,33
|Açılış
|: 1.051,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|956,30
|202.640.540
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|90.380.312
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.157.394
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|58.361.234
|% 10,00
|
|MNDRS
|10,56
|150.038.535
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|22.414.288
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|52.371.962
|% -9,95
|
|TURGG
|264,00
|40.172.071
|% -9,09
|
|KZBGY
|16,78
|265.209.478
|% -8,61
|
|ETILR
|9,39
|39.424.828
|% -6,01
|
|THYAO
|111,50
|9.143.633.629
|% -1,68
|
|EREGL
|36,50
|6.726.975.318
|% -2,77
|
|ASELS
|38,86
|6.171.589.224
|% 2,16
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|ODAS
|10,81
|3.505.800.391
|% 8,32
|
|YKBNK
|9,67
|3.127.993.058
|% -1,02
|
|SKBNK
|2,16
|650.416.396
|% -3,14
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5236
|18,5513
|% 0,33
|
|Euro
|19,1600
|19,2107
|% 1,90
|
|Sterlin
|21,7876
|21,8969
|% 0,90
|
|Frank
|19,5502
|19,6680
|% 2,50
|
|Riyal
|4,9141
|4,9387
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|9,27
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|8,03
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.929
|7.076
|58,00
|
|Yarım
|3.365
|3.460
|29,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.729
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,56
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|95,40
|95,40
|1,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem