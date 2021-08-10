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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.08.2021 14:33



***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
FİGEN KUZANLI YÖNETİM KURULU DANIŞMANI - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 05.08.2021 212 358 04 44 fkuzanli@netholding.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 917901 - 917977
YÜKSEL USLU GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI (MALİ İŞLER UYGULAMA) 01.05.2014 212 358 04 44 yuslu@netholding.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,05 TRY 12.351 TRY 0 Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı ve çoğunluk oluşturacak biçimde yarıdan fazlası 14/A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. İşlem Görmüyor
B Nama 0,05 TRY 563875924.649 TRY 100 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956865


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KARYE 11,88 103.687.109 % 10,00  
RODRG 17,84 2.000.364 % 9,99  
SELGD 6,17 20.390.848 % 9,98  
SNKRN 28,00 1.157.881 % 9,98  
PENTA 59,00 16.701.246 % 9,97  
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Euro 10,0766 10,0934 % -0,67  
Sterlin 11,8822 11,9418 % -0,31  
Frank 9,2824 9,3383 % -0,62  
Riyal 2,2868 2,2983 % -0,37  
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15:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 -0,63  
Altın Gr. 478 478 -2,50  
Cumhuriyet 3.182 3.230 -27,00  
Tam 3.160 3.239 -31,36  
Yarım 1.527 1.567 -15,17  
Çeyrek 766 783 -7,59  
Gümüş.Ons 23,31 23,34 -0,12  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 -0,07  
B. Petrol 69,68 69,68 0,64  
Seans Raporu 15:48
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