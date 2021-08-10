***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.08.2021 14:33
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
FİGEN KUZANLI YÖNETİM KURULU DANIŞMANI - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 05.08.2021 212 358 04 44 fkuzanli@netholding.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 917901 - 917977
YÜKSEL USLU GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI (MALİ İŞLER UYGULAMA) 01.05.2014 212 358 04 44 yuslu@netholding.com
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,05 TRY 12.351 TRY 0 Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı ve çoğunluk oluşturacak biçimde yarıdan fazlası 14/A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. İşlem Görmüyor
B Nama 0,05 TRY 563875924.649 TRY 100 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956865
BIST
15:491.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.439
En Düşük
1.426
15:498,6077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0306
|Açılış
|: 8,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
15:4910,0984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0628
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
15:49477,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,45
|Açılış
|: 477,74
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,93
BIST En Aktif Hisseler15:48
|KARYE
|11,88
|103.687.109
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.000.364
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.390.848
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.701.246
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|53.943.143
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.907.697
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,41
|124.824.337
|% -9,80
|
|MRSHL
|244,70
|3.691.042
|% -7,83
|
|BASCM
|11,10
|439.673
|% -7,11
|
|SISE
|8,36
|1.077.361.855
|% 2,20
|
|EREGL
|19,63
|1.007.092.469
|% -4,34
|
|GENIL
|15,64
|822.785.889
|% 9,37
|
|GARAN
|9,09
|743.357.240
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,94
|648.726.020
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,47
|406.398.776
|% 1,23
|
|SISE
|8,36
|1.077.361.855
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,86
|173.321.624
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,94
|648.726.020
|% -0,38
|
|GARAN
|9,09
|743.357.240
|% -0,55
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6038
|8,6057
|% -0,38
|
|Euro
|10,0766
|10,0934
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,8822
|11,9418
|% -0,31
|
|Frank
|9,2824
|9,3383
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2868
|2,2983
|% -0,37
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-0,63
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.160
|3.239
|-31,36
|
|Yarım
|1.527
|1.567
|-15,17
|
|Çeyrek
|766
|783
|-7,59
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,68
|69,68
|0,64
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:02FORMT
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 605, 335 adet işlem
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16:00DERHL
Yüzde 4.50 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 375, 162 adet işlem
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15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 23 artarak (% 0.41 ) 1, 270
-
15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, KAPLM, SNKRN, AYES, MARKA, SELGD, UFUK, EDIP, KARYE, RODRG
-
15:59
RODRG, SELGD, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında