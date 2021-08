***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFİGEN KUZANLI YÖNETİM KURULU DANIŞMANI - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 05.08.2021 212 358 04 44 fkuzanli@netholding.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 917901 - 917977YÜKSEL USLU GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI (MALİ İŞLER UYGULAMA) 01.05.2014 212 358 04 44 yuslu@netholding.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,05 TRY 12.351 TRY 0 Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı ve çoğunluk oluşturacak biçimde yarıdan fazlası 14/A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. İşlem GörmüyorB Nama 0,05 TRY 563875924.649 TRY 100 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956865BIST