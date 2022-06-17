***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.06.2022 17:51
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Loytaş Laleli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. Turizm 26000000 25880000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Göksel Denizcilik Ticaret A.Ş. Turizm 1550000 724.591,13 TRY 99,91 BAĞLI ORTAKLIK
İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. Turizm 16500000 16500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Net Turistik Yayınlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yayıncılık 3850000 3844000 TRY 99,84 BAĞLI ORTAKLIK
Elite Development and Management Limited Turizm 19072167 18.429.377,60 TRY 98,98 BAĞLI ORTAKLIK
Voyager Kıbrıs Limited Turizm 1283000000 1029297895 TRY 93,98 BAĞLI ORTAKLIK
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. Turizm 28050000 19.561.620,14 TRY 69,74 BAĞLI ORTAKLIK
Net Turistik Hizmetler LTD: Turizm 6750000 6744000 TRY 99,91 BAĞLI ORTAKLIK
Operis Gümrüksüz Mağaza İşletmeciliği Limited G.Mağazacılık 1000000 0 TRY 45,62 BAĞLI ORTAKLIK
Netekspres Turizm ve Seyahat A.Ş. Turizm 2500000 2500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Merit d.o.o. Turizm 12013139 11.412.482,05 EUR 95 BAĞLI ORTAKLIK
Merit Montenegro d.o.o. Turizm 6300001 5.985.000,95 EUR 95 BAĞLI ORTAKLIK
Net Montenegro d.o.o. Turizm 7300001 6.935.000,95 EUR 95 BAĞLI ORTAKLIK
Kıbrıs Diyalog Gazetecilik Limited Gazetecilik 3400000 0 TRY 82,23 BAĞLI ORTAKLIK
Azer Şans Müessesesi Turizm 8607000 4217430 USD 49 İŞTİRAK
Merit Bulgaria E.O.O.D. Turizm 2.564.202,86 2.435.992,72 EUR 95 BAĞLI ORTAKLIK
Merit Travel Turizm ve Seyahat A.Ş Turizm 2100000 2100000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Merit International Turistik İşletmeler ve Hizmetler A.Ş Turizm 1000000 1000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Merit Global Game OOD Turizm 6000000 0 BGN 48,45 BAĞLI ORTAKLIK
Merit Ukraine L.L.C. Turizm 10.716,19 10.716,19 USD 100 BAĞLI ORTAKLIK
Merit Armada E.O.O.D. Turizm 1550000 0 BGN 95 BAĞLI ORTAKLIK
Net Curacao N.V. Turizm 1 1 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK
Merit Capital Partners O.O.D. Turizm 3000000 0 BGN 48,45 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038067
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