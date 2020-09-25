***NUGYO* *ARTI* *HDFGS* *AVGYO* *RODRG* *SEYKM* *MTY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.09.2020 09:14
***NUGYO******ARTI******HDFGS******AVGYO******RODRG******SEYKM******MTY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARTI, MTY, AVGYO, NUGYO, RODRG, HDFGS, SEYKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876623
BIST
11:201.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:207,5642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0612
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:208,8214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0818
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
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8,9200
En Düşük
8,7728
11:20454,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,31
|Açılış
|: 454,74
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:20
|MERKO
|9,02
|32.172.946
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|11.673.757
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|DAGI
|9,20
|385.701
|% -8,37
|
|GARAN
|7,25
|1.118.111.497
|% 3,42
|
|ASELS
|17,32
|442.300.998
|% 2,06
|
|AKBNK
|5,16
|317.349.419
|% 2,38
|
|ODAS
|2,67
|284.641.016
|% 1,91
|
|HALKB
|5,26
|226.347.133
|% 1,35
|
|GARAN
|7,25
|1.118.111.497
|% 3,42
|
|ODAS
|2,67
|284.641.016
|% 1,91
|
|IHLGM
|1,50
|130.285.735
|% -3,23
|
|HURGZ
|2,16
|181.777.590
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,17
|159.931.484
|% 2,84
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5584
|7,5642
|% -0,80
|
|Euro
|8,8051
|8,8214
|% -0,92
|
|Sterlin
|9,6310
|9,6793
|% -0,59
|
|Frank
|8,1342
|8,1832
|% -0,73
|
|Riyal
|2,0088
|2,0188
|% -0,89
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|3,33
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,62
|5,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|0,21
|