***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.03.2021 11:34
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.NSE (Alt Pazar), Alıcı Üye: AKM, Satıcı Üye: AKM (Fiyat: 12,50 TL, Miktar: 15.200.000 adet)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914433
BIST
11:341.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,33
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
11:347,3086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3516
En Düşük
7,2702
11:348,7845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0059
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8387
En Düşük
8,7606
11:34404,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 404,14
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler11:32
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|63.649.559
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|15,06
|2.639.374.958
|% 9,13
|
|PGSUS
|94,25
|620.235.873
|% 6,50
|
|EKGYO
|2,38
|587.941.019
|% 1,28
|
|KOZAL
|131,70
|529.496.914
|% -3,37
|
|SISE
|7,53
|487.454.093
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,38
|587.941.019
|% 1,28
|
|THYAO
|15,06
|2.639.374.958
|% 9,13
|
|SKBNK
|1,38
|186.804.940
|% -1,43
|
|PETKM
|5,44
|438.305.262
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,98
|455.932.094
|% 1,16
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2951
|7,2994
|% 0,05
|
|Euro
|8,7685
|8,7744
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,1137
|10,1644
|% -0,08
|
|Frank
|7,9273
|7,9750
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9420
|1,9517
|% 0,15
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
Seans Raporu
11:32
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11:45PGSUS
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11:44GOZDE
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 806, 506 adet işlem