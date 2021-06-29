***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.06.2021 10:50
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.NSE (Alt Pazar), Alıcı Üye: AKM, Satıcı Üye: AKM (Fiyat: 12,50 TL, Miktar: 2.680.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944723
BIST
12:071.355
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -18,25
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
12:078,7136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0304
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
12:0710,3817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0115
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
12:07496,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,62
|Açılış
|: 496,26
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler12:07
|TKURU
|271,00
|2.476.398
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|13.118.864
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.003.592
|% 9,83
|
|SAMAT
|4,78
|17.946.589
|% -9,30
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|USAK
|1,84
|22.899.991
|% -7,07
|
|ALKA
|16,57
|10.512.554
|% -6,81
|
|SRVGY
|72,90
|4.629.600
|% -6,30
|
|THYAO
|13,35
|579.043.208
|% -3,68
|
|GARAN
|8,11
|446.404.867
|% -0,86
|
|EKGYO
|1,91
|309.784.474
|% -1,55
|
|KUTPO
|59,00
|272.872.588
|% 8,56
|
|KOZAL
|115,00
|181.184.256
|% -1,46
|
|EKGYO
|1,91
|309.784.474
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,16
|120.468.329
|% 0,00
|
|GARAN
|8,11
|446.404.867
|% -0,86
|
|TSKB
|1,25
|66.004.282
|% -1,57
|
|THYAO
|13,35
|579.043.208
|% -3,68
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7113
|8,7136
|% 0,35
|
|Euro
|10,3736
|10,3817
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0409
|12,1013
|% 0,12
|
|Frank
|9,4381
|9,4949
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3197
|2,3313
|% 0,42
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-8,89
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|-16,00
|
|Tam
|3.274
|3.357
|-17,46
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|-8,45
|
|Çeyrek
|794
|812
|-4,22
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,84
|73,84
|-0,30
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
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12:21SRVGY
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 73.55 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 223 adet işlem
-
12:20MEGAP
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 475, 501 adet işlem
-
12:20MEGAP
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 475, 501 adet işlem
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12:19XU100
Endeks 1, 356 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 27 altında . İşlem hacmi 4, 832.00 milyon TL de
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12:18USAK
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 273, 625 adet işlem