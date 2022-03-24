***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.03.2022 10:36
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.NSE (Ana Pazar), Alıcı Üye: AKM, Satıcı Üye: AKM (Fiyat: 6,76 TL, Miktar: 25.148.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012571
BIST
10:212.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 11,64
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.196
En Düşük
2.185
10:2114,8262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0026
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8558
En Düşük
14,7947
10:2116,2700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0900
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3200
En Düşük
16,2700
10:21926,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,82
|Açılış
|: 926,10
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler10:19
|KUTPO
|49,80
|43.947.215
|% 6,96
|
|NETAS
|18,85
|44.261.863
|% 5,13
|
|KCHOL
|38,50
|200.467.880
|% 4,05
|
|ATSYH
|18,18
|236.267
|% 4,00
|
|NIBAS
|10,24
|9.281.768
|% 3,96
|
|PKENT
|232,40
|4.724.924
|% -9,99
|
|KAPLM
|65,35
|3.336.001
|% -3,90
|
|ISYAT
|3,94
|7.492.543
|% -3,67
|
|ISBIR
|53,65
|54.669
|% -2,45
|
|SANEL
|6,55
|808.761
|% -2,24
|
|GARAN
|12,12
|336.053.797
|% -0,41
|
|THYAO
|28,36
|265.426.164
|% 0,93
|
|KRDMD
|15,39
|240.512.930
|% 0,39
|
|KCHOL
|38,50
|200.467.880
|% 4,05
|
|EREGL
|33,62
|192.249.714
|% 0,36
|
|DOHOL
|3,34
|124.355.172
|% 0,91
|
|GARAN
|12,12
|336.053.797
|% -0,41
|
|YKBNK
|4,05
|81.241.188
|% 0,75
|
|KRDMD
|15,39
|240.512.930
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,35
|29.564.656
|% 0,43
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8224
|14,8262
|% -0,02
|
|Euro
|16,2600
|16,2700
|% -0,55
|
|Sterlin
|19,5248
|19,6227
|% -0,08
|
|Frank
|15,8348
|15,9302
|% -0,32
|
|Riyal
|3,9426
|3,9624
|% -0,06
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-0,96
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,24
|
Seans Raporu
10:19
daha fazla
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10:34ENSRI
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 962, 027 adet işlem
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10:33NIBAS
Yüzde 4.16 oranında artışla 10.26 lira fiyatla işlem gören hissede 841, 358 adet işlem
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10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 28 artarak (% 0.46 ) 2, 442
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10:32XU100
Endeks 2, 194 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 2, 972.00 milyon TL de
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10:32KCHOL
Yüzde 4.38 oranında artışla 38.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 900, 561 adet işlem