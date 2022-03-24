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***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

24.03.2022 10:36
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

NUGYO.NSE (Ana Pazar), Alıcı Üye: AKM, Satıcı Üye: AKM (Fiyat: 6,76 TL, Miktar: 25.148.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012571


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KUTPO 49,80 43.947.215 % 6,96  
NETAS 18,85 44.261.863 % 5,13  
KCHOL 38,50 200.467.880 % 4,05  
ATSYH 18,18 236.267 % 4,00  
NIBAS 10,24 9.281.768 % 3,96  
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Dolar 14,8224 14,8262 % -0,02  
Euro 16,2600 16,2700 % -0,55  
Sterlin 19,5248 19,6227 % -0,08  
Frank 15,8348 15,9302 % -0,32  
Riyal 3,9426 3,9624 % -0,06  
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10:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 -0,96  
Altın Gr. 926 926 -2,02  
Cumhuriyet 6.123 6.215 52,00  
Tam 6.094 6.246 63,49  
Yarım 2.945 3.021 30,71  
Çeyrek 1.477 1.511 15,35  
Gümüş.Ons 25,07 25,09 -0,02  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 -0,05  
B. Petrol 120 120 -1,24  
Seans Raporu 10:19
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