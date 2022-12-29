***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.12.2022 10:39
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.NSE (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: AKM, Satıcı Üye: AKM (Fiyat: 9,50 TL, Miktar: 75.981.492 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091088
BIST
11:085.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 22,73
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
11:0818,7233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:0819,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0968
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
11:081.087,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.087,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:08
|TERA
|17,71
|621.320
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|23.280.394
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.732.713
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|537,90
|1.546.193.729
|% -9,85
|
|ULUFA
|11,74
|43.576.792
|% -8,28
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,21
|609.540.271
|% -6,62
|
|ENKAI
|33,24
|1.618.994.952
|% 4,27
|
|KOZAL
|537,90
|1.546.193.729
|% -9,85
|
|THYAO
|139,70
|1.464.033.465
|% -0,29
|
|PETKM
|19,48
|1.062.755.866
|% 2,31
|
|EKGYO
|8,31
|972.294.665
|% 1,84
|
|EKGYO
|8,31
|972.294.665
|% 1,84
|
|YKBNK
|11,82
|706.314.062
|% 1,98
|
|PETKM
|19,48
|1.062.755.866
|% 2,31
|
|ENKAI
|33,24
|1.618.994.952
|% 4,27
|
|TSKB
|4,30
|174.602.331
|% 0,94
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7146
|18,7233
|% 0,07
|
|Euro
|19,9236
|19,9534
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,4852
|22,5980
|% 0,29
|
|Frank
|20,1215
|20,2427
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9646
|4,9895
|% 0,05
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.088
|1,78
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.342
|7.399
|9,00
|
|Yarım
|3.556
|3.620
|2,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|0,07
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|-1,18
|