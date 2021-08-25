***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 26/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıEYÜP HASKAYA23658823ÖMER FARUK ERYOLDAŞ38079623BEHİYE KAYA13958291SERAP KAYA29921166Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/09/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960470BIST