***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
25.08.2021 18:33
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 26/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
EYÜP HASKAYA
23658823
ÖMER FARUK ERYOLDAŞ
38079623
BEHİYE KAYA
13958291
SERAP KAYA
29921166
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/09/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960470
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.452
18:058,3834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0137
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
18:059,8649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0283
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
18:05481,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -5,23
|Açılış
|: 481,54
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
480,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|902.160
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|50.776.012
|% 9,67
|
|PENTA
|85,00
|11.174.555
|% 9,25
|
|ISGSY
|8,55
|195.077.259
|% -10,00
|
|UFUK
|22,32
|552.875
|% -10,00
|
|EDATA
|14,96
|99.390.988
|% -9,99
|
|UTPYA
|22,00
|1.491.070
|% -9,98
|
|AGYO
|4,10
|19.175.599
|% -9,89
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|BRLSM
|12,12
|1.315.233.134
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,63
|665.097.648
|% -0,78
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|257.731.817
|% 2,80
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|YKBNK
|2,55
|422.925.671
|% -1,16
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3777
|8,3834
|% -0,16
|
|Euro
|9,8565
|9,8649
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,4718
|11,5293
|% -0,18
|
|Frank
|9,1346
|9,1896
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2286
|2,2398
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,66
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,67
|70,67
|0,26
|