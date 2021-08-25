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***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

25.08.2021 18:33



***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 26/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
                       
         
Yatırımcı  Adı  ve Soyadı
 
         
MKK  Sicil  Numarası
 

       
EYÜP  HASKAYA
     23658823 

         
ÖMER FARUK ERYOLDAŞ
 
    38079623

         
BEHİYE  KAYA
 
    13958291

         
SERAP  KAYA
 
    29921166

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/09/2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960470


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Yarım 1.541 1.581 -20,38  
Çeyrek 773 790 -10,19  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 -0,13  
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