***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol GMYO'nun çıkarılmış sermayesinin 205.000.000 TL'den 295.000.000 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 18.03.2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endeksleri'nin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 295.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %7 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830103BIST