***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol GMYO'nun çıkarılmış sermayesinin 310.200.000 TL'den 335.348.000 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 25.03.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 335.348.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %33 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012688BIST