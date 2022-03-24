***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
24.03.2022 17:01
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol GMYO'nun çıkarılmış sermayesinin 310.200.000 TL'den 335.348.000 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 25.03.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 335.348.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %33 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012688
BIST
17:302.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -6,21
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
17:3014,8452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0164
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
17:3016,3725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0275
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
17:30935,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,53
|Açılış
|: 935,17
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler17:29
|ULUSE
|70,45
|13.981.178
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|65.211.630
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|61.157.491
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.025.773
|% 9,95
|
|MEPET
|2,51
|14.338.966
|% 9,61
|
|PKENT
|232,40
|9.404.763
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.866.767
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|45.130.453
|% -9,81
|
|SANEL
|6,08
|7.498.234
|% -9,25
|
|IDEAS
|23,36
|62.694.601
|% -8,61
|
|KRDMD
|15,25
|4.276.998.612
|% -0,52
|
|THYAO
|27,94
|1.873.660.136
|% -0,57
|
|EREGL
|33,50
|1.864.667.598
|% 0,00
|
|SISE
|14,26
|1.744.707.237
|% 0,78
|
|GARAN
|12,03
|1.614.335.029
|% -1,15
|
|KRDMD
|15,25
|4.276.998.612
|% -0,52
|
|EKGYO
|2,26
|493.686.148
|% -3,42
|
|YKBNK
|3,93
|743.363.627
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,23
|559.776.982
|% -2,42
|
|GARAN
|12,03
|1.614.335.029
|% -1,15
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8371
|14,8430
|% 0,10
|
|Euro
|16,3366
|16,3698
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,4855
|19,5833
|% -0,29
|
|Frank
|15,8627
|15,9583
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9445
|3,9643
|% -0,01
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|14,44
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,88
|
|Cumhuriyet
|6.184
|6.278
|63,00
|
|Tam
|6.155
|6.309
|62,61
|
|Yarım
|2.975
|3.052
|30,29
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|15,15
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,68
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|0,26
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,60
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:43FROTO
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 299.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 504, 642 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 29, 428.00 milyon TL de
-
17:39IPEKE
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 15.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 542, 795 adet işlem
-
17:38YAPRK
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 405, 717 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 9 kaybederek (% -0.25 ) 1, 964