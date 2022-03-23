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***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

23.03.2022 17:56
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu


***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler NUGYO
İlgili Şirket Ünvanı NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Satışa Konu Paylar 25.148.000

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 25.148.000 8,11

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Nurol Holding A.Ş. / 25.148.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 6,76
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 4,04 TL - 6,06 TL
İşlem Tarihi 24.03.2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır

Ek Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 310.200.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 335.348.000 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek 25.148.000 TL nominal değerli payların Nurol Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satışı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/03/2022 tarihinde beher pay için 6,76 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012449


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Altın Gr. 922 923 6,52  
Cumhuriyet 6.123 6.215 52,00  
Tam 6.094 6.246 63,49  
Yarım 2.945 3.021 30,71  
Çeyrek 1.477 1.511 15,35  
Gümüş.Ons 24,94 24,98 0,17  
Gümüş Gr. 11,91 11,93 0,11  
B. Petrol 122 122 6,49  
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