***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler NUGYOİlgili Şirket Ünvanı NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Satışa Konu Paylar 25.148.000Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 25.148.000 8,11Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Nurol Holding A.Ş. / 25.148.000 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 6,76Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 4,04 TL - 6,06 TLİşlem Tarihi 24.03.2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadırEk AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 310.200.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 335.348.000 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek 25.148.000 TL nominal değerli payların Nurol Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satışı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/03/2022 tarihinde beher pay için 6,76 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012449BIST