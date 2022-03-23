***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
23.03.2022 17:56
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler NUGYO
İlgili Şirket Ünvanı NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Satışa Konu Paylar 25.148.000
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 25.148.000 8,11
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Nurol Holding A.Ş. / 25.148.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 6,76
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 4,04 TL - 6,06 TL
İşlem Tarihi 24.03.2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır
Ek Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 310.200.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 335.348.000 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek 25.148.000 TL nominal değerli payların Nurol Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satışı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/03/2022 tarihinde beher pay için 6,76 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012449
BIST
18:052.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,71
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
18:0514,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0278
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8590
En Düşük
14,7784
18:0516,3631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2835
18:05922,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,45
|Açılış
|: 922,56
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
924,69
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|16,94
|38.116.198
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.300.671
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|138.420.946
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.692.591
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,56
|40.827.180
|% 9,98
|
|PKENT
|258,20
|66.553.682
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,31
|1.293.086.483
|% -9,07
|
|MAALT
|265,00
|78.360.173
|% -7,95
|
|SERVE
|13,70
|1.501.888
|% -7,12
|
|AYCES
|67,85
|8.822.478
|% -6,35
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 2,01
|
|THYAO
|28,10
|2.406.281.026
|% -1,47
|
|KRDMD
|15,33
|1.843.858.069
|% 0,46
|
|EREGL
|33,50
|1.489.638.134
|% -0,89
|
|HEKTS
|17,90
|1.376.597.818
|% 3,29
|
|DOHOL
|3,31
|1.293.086.483
|% -9,07
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,02
|820.252.597
|% -1,95
|
|ODAS
|1,62
|317.262.486
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,34
|421.432.094
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8445
|14,8502
|% 0,19
|
|Euro
|16,3252
|16,3540
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,5540
|19,6521
|% -0,27
|
|Frank
|15,8518
|15,9473
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9477
|3,9675
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|9,64
|
|Altın Gr.
|922
|923
|6,52
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,11
|
|B. Petrol
|122
|122
|6,49
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TRGYO
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 252, 246 adet işlem
-
17:58KONTR
Yüzde 4.20 oranında artışla 146.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 623, 588 adet işlem
-
17:57ACSEL
Yüzde 4.28 oranında artışla 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 529 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 101 adet işlem
-
17:55TTRAK
Yüzde 4.85 oranında artışla 263.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 704 adet işlem