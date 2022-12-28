***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıNurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)75981492Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)22,66Satıcının UnvanıNurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıNurol Holding A.Ş / 75.981.492 TLİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)9,5Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları6,46 TL - 9,68 TLİşlem Tarihi29/12/2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090847BIST