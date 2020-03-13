NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|11.991.286
|% 10,00
|CELHA
|5,72
|548.455
|% 10,00
|GUSGR
|1,87
|45.833.580
|% 10,00
|CLEBI
|68,20
|4.034.142
|% 10,00
|ARDYZ
|11,47
|6.114.831
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8171
|7,8563
|% -1,19
|Frank
|6,5639
|6,6034
|% -1,49
|Riyal
|1,6711
|1,6795
|% -0,36
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|15,50
|Altın Gr.
|323
|323
|2,73
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|Tam
|2.135
|2.188
|20,28
|Yarım
|1.032
|1.058
|9,81
|Çeyrek
|518
|529
|4,90
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,78
|-0,06
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|-0,00
|B. Petrol
|35,31
|35,31
|2,09
Seans Raporu
- 16:22GUSGR Yüzde 9.41 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 743, 282 adet işlem
- 16:21XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4698, 27 artarak (% 4.13 ) 118, 472
- 16:21XU100 Endeks 97, 602 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 23 üstünde . İşlem hacmi 7, 814.00 milyon TL de
- 16:21YGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 0.44 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 707, 837 adet işlem
- 16:20SILVR Yüzde 8.89 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 424 adet işlem