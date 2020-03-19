***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 15:05
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830731
BIST
15:1584.593
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -984,03
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
15:156,5456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0660
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
15:157,0312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0431
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
15:15308,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,14
|Açılış
|: 308,57
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|460.166
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,73
|3.487.466
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.635.950
|% 9,93
|
|QNBFL
|119,70
|1.651.940
|% 9,92
|
|RTALB
|3,99
|1.194.722
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|814.610
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.317.890
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|5.567.109
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.261.988
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.401.713
|% -9,93
|
|GARAN
|7,70
|576.504.786
|% -3,75
|
|ASELS
|20,92
|552.101.605
|% -3,77
|
|THYAO
|7,90
|482.874.023
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,92
|240.331.586
|% -3,03
|
|ISCTR
|4,87
|144.384.921
|% -2,60
|
|YKBNK
|1,92
|240.331.586
|% -3,03
|
|ODAS
|1,17
|92.764.792
|% -2,50
|
|GARAN
|7,70
|576.504.786
|% -3,75
|
|IHLGM
|0,74
|49.752.506
|% -3,90
|
|THYAO
|7,90
|482.874.023
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5401
|7,5779
|% 0,35
|
|Frank
|6,6347
|6,6747
|% -0,47
|
|Riyal
|1,7364
|1,7451
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|-18,21
|
|Altın Gr.
|308
|309
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.057
|2.109
|-21,82
|
|Yarım
|994
|1.020
|-10,55
|
|Çeyrek
|499
|510
|-5,28
|
|Gümüş.Ons
|11,84
|11,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,71
|25,71
|0,83
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -843, 06 kaybederek (% -1.03 ) 80, 994
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