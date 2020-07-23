***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.07.2020 11:20
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861324
BIST
14:05119.504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.424,33
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.505
En Düşük
118.585
14:056,8489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:057,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:05414,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,85
|Açılış
|: 414,21
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.388.039
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|179.522.280
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|2.315.514
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|ASELS
|34,70
|1.186.930.133
|% 2,85
|
|ISFIN
|4,26
|773.473.416
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,34
|727.110.054
|% -1,26
|
|THYAO
|11,90
|696.985.335
|% 1,62
|
|TUPRS
|88,55
|488.888.008
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,34
|727.110.054
|% -1,26
|
|ISFIN
|4,26
|773.473.416
|% 3,40
|
|ZOREN
|2,64
|373.330.500
|% 4,35
|
|IHLGM
|1,75
|232.046.357
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,13
|350.710.296
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6824
|8,7259
|% -0,20
|
|Frank
|7,3556
|7,3999
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|10,64
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.693
|2.716
|18,10
|
|Tam
|2.774
|2.787
|18,50
|
|Yarım
|1.347
|1.363
|9,00
|
|Çeyrek
|675
|682
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,05
|5,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|0,05
|
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