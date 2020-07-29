***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 12:31
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863306
BIST
15:331.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -15,35
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:336,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,0640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:338,2150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0795
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2150
En Düşük
8,1145
15:33438,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,44
|Açılış
|: 438,31
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|15.884.050
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.706.181
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.727.452
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.834.123
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.373.302
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,00
|1.584.535.558
|% -1,32
|
|GUSGR
|6,24
|1.291.300.413
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,18
|932.999.199
|% -1,80
|
|GARAN
|7,24
|729.303.834
|% -2,16
|
|KRDMD
|3,00
|570.804.905
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,18
|932.999.199
|% -1,80
|
|TSKB
|1,14
|255.781.458
|% -2,56
|
|GUSGR
|6,24
|1.291.300.413
|% 4,70
|
|IHLAS
|0,90
|187.105.791
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,00
|570.804.905
|% -0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0148
|9,0600
|% 0,87
|
|Frank
|7,5570
|7,6025
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,76
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.874
|2.903
|6,90
|
|Tam
|2.960
|2.985
|7,10
|
|Yarım
|1.437
|1.457
|3,40
|
|Çeyrek
|721
|729
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
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|B. Petrol
|44,06
|44,06
|0,45
|
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