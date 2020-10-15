***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 14:10
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881926
BIST
14:321.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,69
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:327,9362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:329,3056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0138
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:32483,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 483,87
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:32
|CEOEM
|8,14
|75.363.572
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|32.035.326
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|150.106.173
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.201.198
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.485.925
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|891.150
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|433.636
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|PETKM
|4,80
|1.218.693.519
|% -1,03
|
|ZOREN
|3,00
|1.061.901.880
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,95
|955.512.056
|% 2,63
|
|ECILC
|7,11
|844.331.938
|% 3,04
|
|KRDMD
|3,68
|712.173.272
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,95
|955.512.056
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,00
|1.061.901.880
|% -1,96
|
|PETKM
|4,80
|1.218.693.519
|% -1,03
|
|KRDMD
|3,68
|712.173.272
|% -0,81
|
|ECILC
|7,11
|844.331.938
|% 3,04
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9323
|7,9362
|% 0,32
|
|Euro
|9,2996
|9,3056
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,2192
|10,2704
|% -0,41
|
|Frank
|8,6499
|8,7020
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1089
|2,1195
|% 0,31
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-7,39
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.185
|3.264
|-16,72
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-8,09
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,92
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-1,04
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TKFEN, TUPRS
-
14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, MGROS, EKGYO
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 51 kaybederek (% -0.42 ) 1, 077
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, CEOEM, ETYAT, FMIZP, EUYO, PENGD, CELHA, KRGYO, POLTK, ESEN
-
14:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SODSN, ATSYH, DAGI, COSMO, TKURU, BMELK, BRKO, EMNIS, SELGD, ARTI