***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2020 11:59
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893376
BIST
11:541.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,17
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:547,8000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0362
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:549,5268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0066
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:54466,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,54
|Açılış
|: 466,77
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:54
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.695.259
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|10.401.197
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,60
|87.296.857
|% -8,16
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,80
|887.626.109
|% 1,55
|
|SISE
|7,36
|857.882.637
|% 0,41
|
|TUPRS
|110,00
|582.458.050
|% 1,57
|
|YKBNK
|3,14
|528.789.705
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,50
|448.559.711
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,14
|528.789.705
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|302.479.243
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,63
|370.738.093
|% 6,48
|
|SISE
|7,36
|857.882.637
|% 0,41
|
|ODAS
|4,05
|432.070.728
|% 1,00
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7976
|7,8000
|% -0,46
|
|Euro
|9,5195
|9,5268
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,4890
|10,5416
|% -0,16
|
|Frank
|8,7914
|8,8444
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0720
|2,0824
|% -0,51
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,28
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|15,00
|
|Tam
|3.074
|3.152
|-8,48
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-4,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,09
|
|B. Petrol
|50,73
|50,73
|-0,03
|
Seans Raporu
11:54
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