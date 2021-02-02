***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2021 10:17
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906883
BIST
10:101.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 20,08
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.513
En Düşük
1.505
10:107,1468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0397
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,1987
En Düşük
7,1410
10:108,6283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0415
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,7084
En Düşük
8,6205
10:10426,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,03
|Açılış
|: 426,95
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
426,46
BIST En Aktif Hisseler10:08
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|1.035.839
|% 9,99
|
|INVEO
|145,60
|5.491.158
|% 9,97
|
|SAYAS
|12,03
|7.103.605
|% 9,96
|
|DNISI
|17,66
|2.446.334
|% 9,96
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|NIBAS
|37,04
|2.682.774
|% -7,35
|
|KENT
|306,00
|597.312
|% -6,71
|
|SISE
|7,61
|218.721.220
|% 2,98
|
|KOZAL
|125,80
|137.249.146
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,47
|117.820.510
|% 1,23
|
|KARSN
|5,55
|110.826.194
|% 2,78
|
|ODAS
|4,15
|109.099.120
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,47
|117.820.510
|% 1,23
|
|SISE
|7,61
|218.721.220
|% 2,98
|
|ODAS
|4,15
|109.099.120
|% 0,24
|
|PEGYO
|2,30
|54.955.675
|% 5,99
|
|TSKB
|1,87
|43.898.369
|% 1,63
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1426
|7,1451
|% -0,58
|
|Euro
|8,6224
|8,6305
|% -0,45
|
|Sterlin
|9,7578
|9,8068
|% -0,39
|
|Frank
|7,9446
|7,9924
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9020
|1,9116
|% -0,50
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-4,74
|
|Altın Gr.
|428
|428
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,11
|
|B. Petrol
|56,99
|56,99
|0,66
|