***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 15:53
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927441
BIST
17:101.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
17:108,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
17:109,7329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0162
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
17:10457,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,48
|Açılış
|: 457,67
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:10
|MTRKS
|49,56
|6.630.930
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.192.565
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.621.934
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.628.760
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.218.425
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.561.726
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,32
|1.826.466.129
|% 5,61
|
|GARAN
|6,71
|1.076.639.693
|% 1,36
|
|KRDMD
|7,41
|717.513.851
|% 0,95
|
|FENER
|32,58
|616.581.828
|% 4,09
|
|THYAO
|11,74
|615.294.103
|% -1,92
|
|EKGYO
|1,78
|525.595.093
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,08
|477.225.951
|% 0,48
|
|TSKB
|1,28
|299.602.565
|% -4,48
|
|GARAN
|6,71
|1.076.639.693
|% 1,36
|
|EREGL
|17,32
|1.826.466.129
|% 5,61
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1504
|8,1551
|% 0,07
|
|Euro
|9,7277
|9,7329
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,1644
|11,2204
|% -0,02
|
|Frank
|8,8054
|8,8585
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1666
|2,1775
|% 0,01
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|9,53
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,14
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|0,81
|
Seans Raporu
17:10
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