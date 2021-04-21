***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:20
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929843
BIST
11:411.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,32
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:418,1430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0358
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:419,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0308
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8120
En Düşük
9,7531
11:41466,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,86
|Açılış
|: 466,68
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:41
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.279.596
|% 9,52
|
|FENER
|35,02
|71.008.435
|% 9,44
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|9.266.274
|% -10,00
|
|ODAS
|2,47
|160.953.606
|% -9,19
|
|ANELE
|4,50
|52.270.805
|% -9,09
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|PETKM
|6,44
|636.104.828
|% -1,98
|
|GARAN
|6,98
|418.239.400
|% -1,55
|
|EREGL
|18,22
|350.552.383
|% -0,05
|
|KRDMD
|7,13
|272.003.837
|% -0,97
|
|KOZAL
|108,50
|204.344.531
|% -0,46
|
|PETKM
|6,44
|636.104.828
|% -1,98
|
|YKBNK
|2,08
|200.740.736
|% -1,89
|
|ODAS
|2,47
|160.953.606
|% -9,19
|
|EKGYO
|1,84
|110.975.914
|% 0,00
|
|GARAN
|6,98
|418.239.400
|% -1,55
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1411
|8,1430
|% 0,44
|
|Euro
|9,7921
|9,7997
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,3194
|11,3762
|% 0,44
|
|Frank
|8,8435
|8,8967
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1651
|2,1760
|% 0,44
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,15
|
|Altın Gr.
|466
|467
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,97
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|-0,48
|
Seans Raporu
11:41
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11:51KRTEK
Yüzde -7.55 oranında düşüşle 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 328 adet işlem
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11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 65 kaybederek (% -0.82 ) 1, 411
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11:50XU100
Endeks 1, 350 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 5, 348.00 milyon TL de
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11:50BJKAS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 039 adet işlem
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11:49BLCYT
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 16.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 433 adet işlem