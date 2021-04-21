***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 11:10
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929949
BIST
12:301.349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -16,51
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:308,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0878
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1985
En Düşük
8,0986
12:309,8547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0858
|Açılış
|: 9,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8596
En Düşük
9,7531
12:30467,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,23
|Açılış
|: 467,00
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,63
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:28
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.507.629
|% 9,52
|
|JANTS
|776,10
|46.622.214
|% 9,39
|
|FENER
|34,84
|75.005.051
|% 8,88
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.652.176
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|81.864.321
|% -9,90
|
|YAYLA
|2,86
|9.777.773
|% -9,78
|
|BNTAS
|5,00
|36.054.948
|% -9,75
|
|ODAS
|2,47
|178.057.036
|% -9,19
|
|PETKM
|6,43
|674.934.083
|% -2,13
|
|GARAN
|6,98
|479.415.859
|% -1,55
|
|EREGL
|18,21
|464.109.914
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,16
|328.099.009
|% -0,56
|
|THYAO
|11,16
|235.297.207
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|224.960.871
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|674.934.083
|% -2,13
|
|ODAS
|2,47
|178.057.036
|% -9,19
|
|GARAN
|6,98
|479.415.859
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,83
|118.175.470
|% -0,54
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1873
|8,1900
|% 1,02
|
|Euro
|9,8437
|9,8534
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,3593
|11,4163
|% 0,79
|
|Frank
|8,8787
|8,9322
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% 0,80
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-0,02
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.073
|3.152
|30,63
|
|Yarım
|1.485
|1.525
|14,82
|
|Çeyrek
|745
|762
|7,41
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|65,88
|65,88
|-0,69
|