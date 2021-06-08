***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2021 16:56
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941101
BIST
17:061.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
17:068,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
17:0610,4888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0160
|Açılış
|: 10,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
17:06523,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,03
|Açılış
|: 523,91
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ATATP
|31,94
|22.979.680
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.183.335
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.306.513
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.442.045
|% 9,95
|
|YESIL
|3,55
|4.349.751
|% 9,94
|
|YAYLA
|3,81
|19.538.426
|% -9,93
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,76
|20.463.431
|% -7,73
|
|NTHOL
|5,10
|130.500.446
|% -7,10
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|GARAN
|8,33
|956.622.623
|% 0,48
|
|KOZAL
|127,00
|865.633.019
|% 1,36
|
|THYAO
|14,29
|786.954.903
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,27
|481.775.363
|% 1,34
|
|SASA
|34,30
|470.516.240
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,27
|481.775.363
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,98
|238.637.469
|% -0,50
|
|GARAN
|8,33
|956.622.623
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,19
|120.143.196
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|119.322.437
|% 1,44
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6018
|8,6036
|% -0,10
|
|Euro
|10,4818
|10,4888
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,1238
|12,1846
|% -0,40
|
|Frank
|9,5646
|9,6222
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2877
|2,2992
|% -0,08
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-6,25
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|3.449
|3.501
|-17,00
|
|Tam
|3.449
|3.536
|-3,85
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-1,86
|
|Çeyrek
|836
|855
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,12
|71,12
|-0,35
|