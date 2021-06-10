***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2021 10:42
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941650
BIST
12:041.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
12:048,5504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0395
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5461
12:0410,4218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0452
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,4161
12:04517,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -4,15
|Açılış
|: 517,50
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
516,34
BIST En Aktif Hisseler12:04
|EMKEL
|2,09
|3.580.596
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.484.771
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,96
|2.624.972
|% 9,65
|
|BOBET
|4,81
|202.855.457
|% 8,58
|
|YAYLA
|4,53
|15.383.914
|% 8,11
|
|METUR
|6,31
|4.881.211
|% -9,99
|
|DENGE
|4,24
|93.458
|% -7,83
|
|YESIL
|3,60
|51.922.542
|% -7,69
|
|TKURU
|182,00
|3.284.253
|% -6,43
|
|ATATP
|33,24
|208.641.576
|% -5,35
|
|KOZAL
|128,20
|632.900.441
|% 2,15
|
|GARAN
|8,37
|509.714.843
|% 0,12
|
|THYAO
|14,53
|396.856.148
|% -0,21
|
|ATATP
|33,24
|208.641.576
|% -5,35
|
|BOBET
|4,81
|202.855.457
|% 8,58
|
|EKGYO
|2,08
|195.762.508
|% 1,96
|
|GARAN
|8,37
|509.714.843
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,24
|66.331.070
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|106.556.321
|% -0,44
|
|BOBET
|4,81
|202.855.457
|% 8,58
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5484
|8,5504
|% -0,46
|
|Euro
|10,4180
|10,4218
|% -0,43
|
|Sterlin
|12,0101
|12,0703
|% -0,64
|
|Frank
|9,4992
|9,5565
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2728
|2,2842
|% -0,47
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|-5,15
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.407
|3.493
|-31,48
|
|Yarım
|1.647
|1.690
|-15,23
|
|Çeyrek
|826
|845
|-7,62
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,25
|72,25
|0,03
|
Seans Raporu
12:04
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12:18DZGYO
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12:16XU050
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