***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2021 11:08
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946087
BIST
12:381.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,25
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.387
En Düşük
1.376
12:388,6880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0084
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
12:3810,3329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0346
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
12:38499,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,84
|Açılış
|: 499,65
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler12:38
|BRYAT
|322,30
|28.443.306
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.597.112
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.460.401
|% 10,00
|
|ALCAR
|291,00
|22.019.598
|% 9,98
|
|SELVA
|5,90
|20.578.453
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|1.961.556
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,00
|40.865.020
|% -7,41
|
|VERTU
|23,04
|16.619.556
|% -3,19
|
|TACTR
|33,90
|12.848
|% -2,87
|
|THYAO
|14,03
|645.345.052
|% 2,11
|
|GARAN
|8,51
|421.627.345
|% 1,31
|
|SASA
|29,40
|264.259.766
|% 2,73
|
|ARCLK
|32,84
|224.977.315
|% 1,42
|
|MEDTR
|31,98
|178.103.841
|% 3,83
|
|YKBNK
|2,21
|119.833.189
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,27
|63.331.788
|% 4,96
|
|GARAN
|8,51
|421.627.345
|% 1,31
|
|THYAO
|14,03
|645.345.052
|% 2,11
|
|IZMDC
|2,59
|69.516.571
|% 4,44
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6830
|8,6880
|% 0,10
|
|Euro
|10,3057
|10,3329
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,9793
|12,0393
|% 0,09
|
|Frank
|9,3809
|9,4374
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3062
|2,3178
|% -0,05
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,46
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|8,65
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|4,18
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,58
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|76,51
|76,51
|0,34
|