***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 11:03
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964481
BIST
15:161.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -31,64
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
15:168,6719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0251
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6800
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:1610,1598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0196
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:16490,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,18
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:16
|EDIP
|3,76
|47.943.053
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.964.276
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|OYLUM
|8,13
|20.597.557
|% 9,72
|
|KTSKR
|58,45
|5.293.430
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,47
|8.918.402
|% -8,30
|
|BRYAT
|377,60
|54.023.477
|% -7,84
|
|BMSCH
|8,65
|33.564.885
|% -7,68
|
|ISKPL
|6,67
|141.728.312
|% -7,49
|
|TEZOL
|19,00
|1.174.411.406
|% 3,04
|
|THYAO
|12,57
|661.281.966
|% -1,18
|
|GARAN
|9,14
|640.083.294
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,36
|338.888.882
|% -3,67
|
|EREGL
|16,53
|322.395.464
|% -2,99
|
|YKBNK
|2,36
|338.888.882
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,77
|184.729.602
|% -2,75
|
|GARAN
|9,14
|640.083.294
|% -2,66
|
|ODAS
|1,34
|85.338.095
|% -3,60
|
|TEZOL
|19,00
|1.174.411.406
|% 3,04
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6695
|8,6719
|% 0,29
|
|Euro
|10,1547
|10,1598
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,8081
|11,8673
|% -0,26
|
|Frank
|9,2897
|9,3457
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3045
|2,3161
|% 0,24
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|4,24
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.243
|3.292
|15,00
|
|Tam
|3.233
|3.315
|22,22
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|10,75
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,37
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,41
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,00
|
|B. Petrol
|73,69
|73,69
|-1,65
|
Seans Raporu
15:16
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-
15:30ESEN
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 265, 245 adet işlem
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15:29KARYE
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 591 adet işlem
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15:28
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15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 27 kaybederek (% -2.19 ) 1, 219
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15:28
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