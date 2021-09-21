***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 10:17
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964651
BIST
11:301.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,47
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.400
11:308,6222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0425
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
11:3010,1235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0374
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1075
11:30488,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,77
|Açılış
|: 488,82
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler11:30
|KTSKR
|64,25
|24.821.236
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|11.884.836
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|GARFA
|12,20
|6.472.533
|% 7,96
|
|SODSN
|24,26
|86.172
|% 7,82
|
|NUGYO
|11,91
|9.976.042
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.005.989
|% -9,85
|
|NIBAS
|9,70
|6.920.442
|% -4,53
|
|HUBVC
|11,10
|51.115.968
|% -4,39
|
|EUKYO
|6,22
|687.483
|% -4,01
|
|THYAO
|12,97
|459.115.713
|% 1,25
|
|GARAN
|9,19
|386.431.234
|% 1,21
|
|TEZOL
|17,41
|234.714.413
|% -2,95
|
|SISE
|8,27
|230.692.000
|% 0,85
|
|TUPRS
|109,10
|200.918.813
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,41
|132.517.235
|% 1,26
|
|GARAN
|9,19
|386.431.234
|% 1,21
|
|THYAO
|12,97
|459.115.713
|% 1,25
|
|EKGYO
|1,79
|59.764.853
|% 0,56
|
|SISE
|8,27
|230.692.000
|% 0,85
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6199
|8,6222
|% -0,49
|
|Euro
|10,1172
|10,1235
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,7718
|11,8309
|% -0,24
|
|Frank
|9,2763
|9,3322
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% -0,42
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-2,59
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,02
|
|B. Petrol
|75,04
|75,04
|1,12
|