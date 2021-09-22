***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 10:07
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964811
BIST
11:241.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,91
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
11:248,6437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0165
|Açılış
|: 8,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6467
En Düşük
8,6023
11:2410,1429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0257
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1617
En Düşük
10,0882
11:24492,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,65
|Açılış
|: 492,90
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler11:21
|KIMMR
|3,85
|781.173
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|17.724.020
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.408.440
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|8.287.920
|% 9,93
|
|UNLU
|6,24
|56.266.293
|% 7,40
|
|AVGYO
|2,30
|39.288.846
|% -6,88
|
|NUGYO
|11,32
|39.393.490
|% -4,95
|
|NIBAS
|9,02
|4.132.644
|% -4,95
|
|SELGD
|5,06
|1.488.595
|% -4,53
|
|BJKAS
|6,47
|80.379.155
|% -4,43
|
|THYAO
|13,05
|393.561.779
|% 0,00
|
|EREGL
|16,48
|318.968.520
|% 2,62
|
|TEZOL
|17,56
|282.359.704
|% 4,21
|
|GARAN
|9,25
|251.715.607
|% 0,76
|
|KRDMD
|6,43
|243.492.988
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,41
|127.333.992
|% 1,26
|
|KRDMD
|6,43
|243.492.988
|% 1,90
|
|IZMDC
|2,40
|73.799.407
|% 2,56
|
|THYAO
|13,05
|393.561.779
|% 0,00
|
|GARAN
|9,25
|251.715.607
|% 0,76
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6396
|8,6442
|% 0,20
|
|Euro
|10,1327
|10,1415
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,7516
|11,8105
|% 0,01
|
|Frank
|9,3197
|9,3758
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2969
|2,3085
|% 0,15
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,35
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|0,08
|
|B. Petrol
|75,15
|75,15
|0,79
|