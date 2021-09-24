***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 10:06
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965086
BIST
10:291.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,79
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.390
10:298,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0959
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8578
En Düşük
8,7526
10:2910,4037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0946
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,4115
En Düşük
10,2810
10:29498,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 7,77
|Açılış
|: 498,67
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
499,48
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler10:27
|RALYH
|5,13
|5.289.004
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|534.993
|% 8,89
|
|YEOTK
|72,25
|63.566.622
|% 8,56
|
|OYLUM
|11,45
|9.134.429
|% 8,22
|
|GARFA
|13,38
|1.448.025
|% 8,08
|
|KTSKR
|54,35
|5.178.808
|% -8,81
|
|NUGYO
|9,05
|10.238.849
|% -6,22
|
|AGYO
|3,09
|7.945.513
|% -5,79
|
|SONME
|34,50
|52.409
|% -4,91
|
|DESPC
|10,15
|4.390.018
|% -4,69
|
|GARAN
|9,03
|332.475.142
|% -1,63
|
|THYAO
|13,42
|205.199.179
|% 0,68
|
|KIMMR
|4,42
|178.664.709
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,81
|120.933.264
|% -0,55
|
|SISE
|8,18
|111.576.682
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,81
|120.933.264
|% -0,55
|
|KIMMR
|4,42
|178.664.709
|% 4,49
|
|GARAN
|9,03
|332.475.142
|% -1,63
|
|YKBNK
|2,38
|86.343.426
|% -0,42
|
|TSKB
|1,20
|21.899.914
|% -0,83
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8505
|8,8550
|% 1,06
|
|Euro
|10,3946
|10,4016
|% 0,90
|
|Sterlin
|12,0801
|12,1407
|% 0,79
|
|Frank
|9,5248
|9,5822
|% 0,92
|
|Riyal
|2,3499
|2,3617
|% 0,90
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|10,25
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,12
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,10
|
|B. Petrol
|77,34
|77,34
|0,11
|