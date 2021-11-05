***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2021 15:16
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975138
BIST
15:091.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.569
15:099,7221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0392
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
15:0911,2254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
15:09560,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,27
|Açılış
|: 560,89
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler15:07
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|MAGEN
|9,37
|234.139.459
|% 8,70
|
|EGEEN
|1.427,30
|149.618.143
|% 8,62
|
|EUYO
|3,71
|2.818.492
|% 8,16
|
|SONME
|30,76
|7.428.683
|% 8,01
|
|BASGZ
|25,24
|3.549.224
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.558.049
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,62
|30.309.710
|% -5,51
|
|GSRAY
|4,15
|231.818.932
|% -5,25
|
|DARDL
|2,80
|40.458.749
|% -5,08
|
|THYAO
|17,45
|2.474.242.851
|% 2,83
|
|GARAN
|10,49
|1.388.500.384
|% 0,38
|
|TUPRS
|144,70
|684.211.457
|% 1,40
|
|KRDMD
|7,08
|491.845.718
|% -2,48
|
|EKGYO
|2,10
|483.723.484
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,10
|483.723.484
|% 2,44
|
|TSKB
|1,56
|334.554.383
|% 1,96
|
|THYAO
|17,45
|2.474.242.851
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,96
|411.612.216
|% -0,67
|
|GARAN
|10,49
|1.388.500.384
|% 0,38
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7179
|9,7223
|% 0,41
|
|Euro
|11,2163
|11,2245
|% -0,02
|
|Sterlin
|13,0242
|13,0895
|% -0,22
|
|Frank
|10,5555
|10,6190
|% -0,28
|
|Riyal
|2,5823
|2,5952
|% 0,18
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|2,03
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.703
|3.759
|-11,00
|
|Tam
|3.688
|3.781
|-9,33
|
|Yarım
|1.783
|1.829
|-4,51
|
|Çeyrek
|894
|914
|-2,25
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,45
|0,02
|
|B. Petrol
|81,02
|81,02
|0,48
|
Seans Raporu
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