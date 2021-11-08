***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2021 11:31
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975579
BIST
12:491.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
12:499,7043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0251
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
12:4911,2217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0025
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
12:49565,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,12
|Açılış
|: 565,85
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler12:49
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.316.742
|% 9,98
|
|VERTU
|25,50
|58.993.004
|% 9,16
|
|PENTA
|237,70
|16.562.538
|% 8,94
|
|METRO
|1,41
|14.075.697
|% 8,46
|
|BASGZ
|22,72
|10.946.655
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|135.378.113
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,90
|90.487.046
|% -5,30
|
|GSRAY
|3,95
|93.452.970
|% -4,36
|
|FENER
|30,46
|50.398.056
|% -4,33
|
|THYAO
|17,73
|1.390.391.053
|% 0,45
|
|GARAN
|10,71
|1.119.897.991
|% 0,94
|
|PETKM
|6,89
|742.106.244
|% 3,14
|
|ASELS
|16,98
|551.432.384
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,24
|492.876.631
|% 2,55
|
|TSKB
|1,57
|186.642.682
|% 0,00
|
|PETKM
|6,89
|742.106.244
|% 3,14
|
|GARAN
|10,71
|1.119.897.991
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,03
|316.732.690
|% 0,66
|
|ODAS
|1,49
|123.892.480
|% 1,36
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6971
|9,7043
|% 0,26
|
|Euro
|11,2173
|11,2217
|% 0,02
|
|Sterlin
|13,0422
|13,1076
|% 0,12
|
|Frank
|10,5692
|10,6329
|% 0,01
|
|Riyal
|2,5780
|2,5910
|% 0,21
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-3,45
|
|Altın Gr.
|565
|565
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|3.733
|3.792
|-6,00
|
|Tam
|3.719
|3.812
|-4,61
|
|Yarım
|1.798
|1.844
|-2,23
|
|Çeyrek
|902
|922
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,01
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|1,13
|