***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2021 10:01
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977263
BIST
11:501.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 11,58
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:509,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0263
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:5011,3710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0206
|Açılış
|: 11,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:50590,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,31
|Açılış
|: 590,94
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,23
BIST En Aktif Hisseler11:48
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,66
|20.209.883
|% 9,15
|
|HEDEF
|3,52
|27.410.441
|% 8,98
|
|DOAS
|44,84
|167.830.814
|% 8,00
|
|CEOEM
|9,99
|29.840.285
|% 7,19
|
|KZBGY
|32,02
|9.666.614
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,59
|223.468.002
|% -9,83
|
|ADESE
|1,22
|422.987.214
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,39
|53.666.292
|% -7,36
|
|NUGYO
|11,37
|4.724.542
|% -6,34
|
|PETKM
|7,54
|1.371.922.210
|% -1,44
|
|GARAN
|10,63
|502.660.441
|% 0,28
|
|ADESE
|1,22
|422.987.214
|% -9,63
|
|KRDMD
|7,47
|403.996.428
|% 0,67
|
|THYAO
|17,99
|368.223.025
|% 1,52
|
|ADESE
|1,22
|422.987.214
|% -9,63
|
|PETKM
|7,54
|1.371.922.210
|% -1,44
|
|ODAS
|1,57
|218.620.764
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,06
|178.679.296
|% -0,65
|
|KRDMD
|7,47
|403.996.428
|% 0,67
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9171
|9,9235
|% 0,20
|
|Euro
|11,3605
|11,3684
|% 0,16
|
|Sterlin
|13,2542
|13,3206
|% 0,43
|
|Frank
|10,7251
|10,7897
|% 0,20
|
|Riyal
|2,6371
|2,6503
|% 0,15
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-8,20
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,26
|82,26
|-0,61
|
Seans Raporu
11:48
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