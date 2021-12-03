***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 15:04
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980883
BIST
15:261.912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 31,46
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:2613,7343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0710
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:2615,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0500
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:26782,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,18
|Açılış
|: 782,27
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:26
|MAKTK
|3,74
|44.660.980
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.759.421
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|183.230.693
|% -9,92
|
|THYAO
|18,73
|2.639.964.463
|% 2,63
|
|GARAN
|11,74
|1.199.368.014
|% 0,77
|
|KRDMD
|9,40
|1.155.072.193
|% 0,53
|
|KOZAL
|134,90
|970.558.086
|% 4,65
|
|SISE
|13,35
|949.450.749
|% 0,23
|
|TSKB
|1,60
|452.126.008
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,21
|225.264.858
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,45
|602.865.974
|% 1,47
|
|ODAS
|1,59
|226.821.953
|% 3,25
|
|THYAO
|18,73
|2.639.964.463
|% 2,63
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7318
|13,7343
|% 0,52
|
|Euro
|15,5285
|15,5588
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,1624
|18,2534
|% 0,01
|
|Frank
|14,8786
|14,9682
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6492
|3,6675
|% 0,27
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,12
|
|Altın Gr.
|784
|785
|5,49
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.156
|5.290
|107,61
|
|Yarım
|2.492
|2.559
|52,05
|
|Çeyrek
|1.250
|1.280
|26,03
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,03
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|1,98
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:36ESCOM
Yüzde 6.63 oranında artışla 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 227, 264 adet işlem
-
15:35IDGYO
Yüzde 6.13 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 767, 297 adet işlem
-
15:33TAVHL
Yüzde 9.66 oranında artışla 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 888, 385 adet işlem
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 31 artarak (% 1.65 ) 2, 053
-
15:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAKTK, PKENT