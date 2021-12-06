***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2021 10:01
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981069
BIST
12:481.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,40
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
12:4813,7920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0734
|Açılış
|: 13,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
12:4815,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0549
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
12:48785,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,57
|Açılış
|: 785,65
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler12:48
|RNPOL
|10,89
|136.430
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|3.666.956
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.287.998
|% 10,00
|
|POLTK
|450,30
|3.438.391
|% 9,99
|
|ARASE
|103,00
|51.904.578
|% 9,98
|
|DOBUR
|154,80
|52.322
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|286.295
|% -9,99
|
|PRKAB
|51,45
|32.497.827
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|960.802
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,80
|214.304.184
|% -8,17
|
|GARAN
|11,85
|1.601.446.433
|% 1,63
|
|THYAO
|18,64
|745.639.321
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,50
|653.259.607
|% 1,74
|
|PETKM
|8,43
|577.143.704
|% 2,80
|
|SISE
|13,08
|558.681.826
|% -1,28
|
|YKBNK
|3,50
|653.259.607
|% 1,74
|
|TSKB
|1,61
|298.668.728
|% 1,26
|
|ODAS
|1,65
|251.360.457
|% 1,23
|
|GARAN
|11,85
|1.601.446.433
|% 1,63
|
|SKBNK
|1,21
|133.501.054
|% 0,00
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7700
|13,7920
|% 0,54
|
|Euro
|15,5543
|15,5911
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,1624
|18,2535
|% 0,30
|
|Frank
|14,8403
|14,9297
|% -0,30
|
|Riyal
|3,6519
|3,6702
|% 0,16
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,11
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|5.201
|5.279
|-18,00
|
|Tam
|5.172
|5.301
|-17,93
|
|Yarım
|2.500
|2.564
|-8,68
|
|Çeyrek
|1.254
|1.282
|-4,34
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,75
|71,75
|1,87
|