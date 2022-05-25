***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 12:38
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032291
BIST
14:272.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,36
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:2716,3063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2305
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:2717,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0952
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:27972,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,63
|Açılış
|: 972,86
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:27
|DAGHL
|27,06
|4.987.221
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|536.308.731
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.030.966
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|37.605.802
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.363.631
|% 9,87
|
|MEPET
|4,07
|22.943.585
|% -9,96
|
|SELVA
|8,60
|24.378.877
|% -8,51
|
|NUGYO
|5,74
|40.770.790
|% -6,36
|
|FENER
|43,00
|198.560.264
|% -6,32
|
|SEYKM
|7,28
|28.022.796
|% -5,33
|
|SISE
|20,38
|1.874.657.101
|% 2,83
|
|THYAO
|42,08
|1.409.936.401
|% -0,19
|
|GARAN
|14,55
|1.274.657.674
|% -1,75
|
|ASELS
|23,62
|1.111.185.201
|% 2,43
|
|HEKTS
|29,40
|688.719.448
|% -1,34
|
|SISE
|20,38
|1.874.657.101
|% 2,83
|
|GARAN
|14,55
|1.274.657.674
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,56
|219.952.210
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,36
|329.926.722
|% -0,46
|
|DOHOL
|3,64
|213.683.342
|% 0,28
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2967
|16,3063
|% 1,43
|
|Euro
|17,3765
|17,3918
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,3375
|20,4395
|% 1,08
|
|Frank
|16,8658
|16,9674
|% 1,04
|
|Riyal
|4,3384
|4,3601
|% 1,38
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-11,64
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,97
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.560
|53,00
|
|Tam
|6.433
|6.595
|54,97
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|26,59
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|13,29
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,17
|
Seans Raporu
14:27
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