***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 16:59
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032396
BIST
17:242.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 44,84
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.422
En Düşük
2.384
17:2416,3736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,2978
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3751
En Düşük
16,0430
17:2417,5064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2098
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5064
En Düşük
17,2406
17:24973,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,99
|Açılış
|: 973,22
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:22
|DAGHL
|27,06
|5.255.196
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.187.872
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|62.755.982
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|10.460.241
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|53.922.090
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|24.423.119
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,52
|104.921.828
|% -9,95
|
|EMKEL
|2,48
|33.392.082
|% -9,82
|
|SELVA
|8,51
|35.282.951
|% -9,47
|
|FENER
|42,88
|286.849.841
|% -6,58
|
|THYAO
|42,36
|2.621.235.143
|% 0,47
|
|SISE
|20,80
|2.586.314.832
|% 4,94
|
|GARAN
|14,79
|2.040.453.697
|% -0,13
|
|ASELS
|23,68
|1.427.983.269
|% 2,69
|
|HALKB
|5,65
|1.231.249.340
|% 9,71
|
|YKBNK
|4,50
|1.102.799.243
|% 2,74
|
|HALKB
|5,65
|1.231.249.340
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,60
|495.456.547
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,19
|756.621.775
|% 5,54
|
|GARAN
|14,79
|2.040.453.697
|% -0,13
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3652
|16,3749
|% 1,86
|
|Euro
|17,4789
|17,4958
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,4459
|20,5484
|% 1,62
|
|Frank
|16,9312
|17,0332
|% 1,43
|
|Riyal
|4,3500
|4,3718
|% 1,66
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-16,32
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.464
|6.562
|55,00
|
|Tam
|6.433
|6.595
|55,56
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|26,88
|
|Çeyrek
|1.560
|1.595
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,85
|
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